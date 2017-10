Mr. Green, zenei stand-up, Kék Rapszódia és Pokorny Lia az IH-ban

Különleges előadással kezdődik a november az Ifjúsági Házban (IH): 5-én, vasárnap este 18.30-tól egy eddig nem létező műfajjal, azaz zenei stand-uppal lép színpadra a Virtuózok című tehetségkutató közismert műsorvezetője, Bősze Ádám. A művész a stand-up comedy alapjaira építve nyújt tartalmas és minőségi élményt a zeneszerető közönségnek. A 85–90 perces műsor kifinomult intelligenciája és humora egyedi, különleges élményt nyújt a komolyzenét szerető közönségének.

November 7-én 19 órától Jeff Baron díjnyertes komédiáját, a Szép jó estét, Mr. Green!-t mutatják be. A darab egy átlagos New York-i nappal kezdődik, amikor is a járdáról lelépő 86 éves Mr. Greent egy fiatal irodista, Ross Gardiner majdnem elgázolja. A bíróság heti egy, kötelező látogatásra ítéli Rosst az idős úrnál, hat hónapon keresztül. A találkozásokat a kényszer szüli, és a két korban, világlátásban és vallásban meglehetősen eltérő beállítottságú férfi véleménye szinte mindenben különbözik. Aztán egyre több kóser leves kerül az asztalra, egyre több levél a postaládába, és egyre több régi titok lát napvilágot. Mr. Green és Ross rájön: bőven van mit tanulniuk egymástól, és a helyzetkomikumokból egy gyönyörű, humanista, szeretetről, magányról és a kirekesztés tarthatatlanságáról szóló történetté alakul a darab. A művet a világ 46 országában már több mint 500 alkalommal mutatták be. Szegedre a Jászai Mari-díjas Székhelyi József – aki egyben Mr. Greent játssza – és Pál Tamás – Ross Gardiner szerepében –, illetve Molnár Kristóf rendező hozza el a szívhez szóló történetet.

A komolyzene és a jazz szerelmeseinek kedvez az IH Rendezvényközpont november 22-én 19 órától: a két zseniális zeneszerző, Leonard Bernstein és George Gershwin műveiből összeállított Kék Rapszódia című est kerül a színpadra. A két, Kelet-Európából Amerikába emigrált művész a klasszikus zenét ötvözte a jazzel, meghódítva ezzel Hollywoodot. És ezúttal Szegedet is, olyan előadóművészekkel, sztárokkal, mint Horgas Eszter sikeres fuvolaművész, aki a párhuzamokat és a hasonlóságokat keresi a produkcióban, míg Falusi Mariann énekhangjával, Lőwenberg Dániel akusztikus zongorajátékával és Szakács Ildikó operaénekével kápráztatja el a közönséget.

A hónap zárásaként, 24-én 19 órától Pokorny Lia lép az IH Rendezvényközpont színpadára. A Beugró című műsorban edzett színésznő ismét az improvizációs képességeit csillogtatja meg a nézők előtt a Dolgok, amikért érdemes élni című darabban. Duncan MacMillan művét ezúttal Horgas Ádám rendező viszi színpadra, akivel a színésznő már a Pillanatfelvételben is együtt dolgozott. Az előadáson amerikai mintára, a nézővel közvetlen párbeszédet folytató, rögtönzésekkel tűzdelt darabot mutatnak be.Az előadásokra jegyek válthatók az IH Rendezvényközpont jegypénztárában és a Ticketportal országos hálózatában.