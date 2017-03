Múltból rögtön a jövőbe - Informatikai fejlesztések uniós forrásból!

www.pctrade.hu/ginop

6728 Szeged, Back Bernát u. 2

www.pctrade.hu • b2b@pctrade.hu

+36 62 310 020 További részletekért keresse:6728 Szeged, Back Bernát u. 2+36 62 310 020

A vállalkozásoknak fel kell készülniük arra, hogy az informatikai árhullám nagy sebességgel közeledik! Aki most lép, az a szörfdeszkájával az árhullám tetején élvezheti az előnyöket, aki nem, azt viszont elsodorja az ár. Vélhetőleg a GINOP-3.2.2 pályázat az utolsó uniós támogatás, amelyet kis- és középvállalkozások pályázhatnak meg informatikai rendszerük szoftveres és hardveres fejlesztésére, cseréjére. Valószínű, hogy a következő ciklusban sem lesz hasonló lehetőség – mondják a szakemberek.A pályázaton 24 millió forintnyi uniós és állami támogatást lehet nyerni – ebben segít a PC Trade Systems Kft. Minősített beszállítóként a vállalat tovább növeli az Ön sikerének esélyét, ráadásul a kapcsolatfelvétel után a pályázatírástól, a testre szabott megoldásoktól a megvalósításon át az elszámolásig, a 3 éven keresztül kötelező fenntartásig és karbantartásig teljes körű szolgáltatást és szakértelmet nyújt a PC Trade Systems az ügyfeleinek.– Konkrét problémákra konkrét, a jövő technológiáit hordozó megoldásokat kínálunk, ráadásul mindig az adott cégre testre szabva – mondta Szegvári Péter, szoftverfejlesztési üzletágvezető. A szakember felhívta a figyelmet arra, hogy egy naprakész, modern vállalatirányítási szoftver segít az adminisztrációs hibák felismerésében és elhárításában, így megelőzve például a termeléskiesést és a forgalomcsökkenést. Emellett a dolgozók munkája is könnyebben nyomon követhető. – Nem beszélve arról, hogy így akár a cégvezetők is elmehetnek nyaralni, hiszen a rendszer elvégzi a munka nehezét, amit távolról, néhány kattintással is könnyen ellenőrizhet a vezető – tette hozzá Szegvári Péter.Érdemes hát kihasználni a március 8-tól a keret elfogyásáig tartó pályázati lehetőséget. A PC Trade Systems segítségével garantáltan jól költheti el a támogatást: egyedi, testre szabott szoftveres és eszközbeli megújulás érhető el ebből az összegből. A szakemberek tapasztalatai szerint a cégvezetők gyakran el sem tudják képzelni, hogy manapság már milyen jövőbelinek tűnő informatikai megoldások elérhetőek számukra – pedig ha megismerik és alkalmazzák őket, akkor később el sem tudják képzelni, hogyan éltek és dolgoztak eddig nélküle. (X)