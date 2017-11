Nagy lehetőség előtt állnak a nyugdíjasok

(X)

A legfontosabb változás, hogy mostantól sokkal rugalmasabban és jövedelmezőbben dolgozhatnak az öregségi nyugdíjjal rendelkező álláskeresők. Eddig, ha valaki nyugdíjasként vállalt volna munkát, azt csak ugyanolyan kötöttségek mellett tehette meg, mint az aktív munkavállalók. Tehát szigorú munkaidőben és komoly adóterhekkel. Ezzel szemben a nyugdíjas-szövetkezetekre hasonló előírások vonatkoznak, mint az iskolaszövetkezetekre. Így a nyugdíjas munkavállalók éppen annyit dolgozhatnak, amennyit szeretnének – ha ez heti öt nap, akkor öt nap; ha csak kettő, akkor kettő.A minimálisan megkereshető bért ugyanúgy törvény szabályozza, mint minden más esetben, vagyis a szakképzettséget nem igénylő munkáknál az évről évre meghatározott minimálbér, a szaktudást követelő feladatoknál a garantált bérminimum az irányadó. De területtől és cégtől függően ez az összeg magasabb is lehet. Ami viszont hangsúlyozottan egyedülálló lehetőség a nyugdíjasoknak, hogy a nyugdíjas-szövetkezeten keresztül végzett munkát csak a 15 százalékos személyi jövedelemadó terheli, így a bruttó bér jelentős része az övék marad. Hagyományos munkavállalás esetén az együttes adó és járulékteher ettől jóval magasabb, 33,5 százalék.Természetesen igen.Igen, és azt mutatták az eredmények, hogy 50-60 százalékuk örülne, ha lenne lehetősége újra munkába állni. Ráadásul nem csak a pénz miatt, sokuk életében a munka adhatja vissza a mindennapok rendszerét. Erre mi most lehetőséget teremtünk.A Keleti Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet saját irodával rendelkezik Debrecenben is, amelyben ügyfélszolgálati időben szeretettel várjuk az érdeklődőket. Itt feltehetik kollégáinknak kérdéseiket, akik készséggel válaszolnak majd rájuk. Első körben be kell lépniük a szövetkezetbe, ugyanis a törvény értelmében csak a regisztrált tagokat tudjuk kiközvetíteni munkára külső cégekhez. Országos hálózatú cégünk mögött több mint húszéves szakmai tapasztalat áll, így arról biztosíthatok mindenkit, hogy nálunk a korrekt és törvénytisztelő eljárás alapvető.Mint minden más munkavállaló esetében, a nyugdíjasoknál is üzemorvosi vizsgálat előzi meg az alkalmazásukat. Az alapos vizsgálat ismeretében ügyelünk arra, hogy mindenkinek csak olyan munkát ajánljunk, amely nem terheli meg túlságosan az egészségét, hiszen az a legfontosabb. Ebből a szempontból is előnyös a nyugdíjas szövetkezeti munkavállalás kiemelkedő rugalmassága, mert ha csak heti egy-két nap munkát vállalnának, azt is könnyedén megtehetik. Nem kötelező tehát heti negyven órát dogozni, sőt hétről hétre rugalmasan növelhetik vagy csökkenthetik a munkamennyiséget.A nyugdíjas munkavállalókkal egy rendkívül megbízható és jelentős tapasztalattal rendelkező réteg kerül vissza a munkaerőpiacra. Az általuk képviselt értékek a munkáltatóknak kiemelten fontosak. Másfelől látni kell, hogy évek óta súlyos munkaerőhiány van az országban, és nyugdíjas szövetkezetünk ezt nemcsak betanított munkák terén képes orvosolni, hanem hiányszakmákban is. Gondoljunk csak arra, hogy manapság milyen nehéz hegesztő szakembert találni, de az általunk kínált lehetőséggel egy nyugalmazott és már bizonyított hegesztő gond nélkül visszatérhet rugalmas formában a munkaerőpiacra. Ezzel mindenki nyer: a cég létszámgondjai megoldódnak, a nyugdíjas munkavállaló pedig kedvező adózású keresetkiegészítéshez jut.