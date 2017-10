Nanoleaf Aurora LED - Zene a szemnek (és a fülnek)

lenyűgöző jelenség. Háromszög alakú színváltós LED paneleket tudunk bármilyen elrendezésben feltenni a falra. És ha bekapcsoljuk, olyan fényszínházunk lesz, hogy mindenki a csodájára jár majd. A formának csak a képzeletünk szab határt. Lehet az egy nagy szív, fenyőfa, kígyó, sokszögek végtelen variációja, óriás háromszög, de akár hatalmas vízcsepp is. A kezdőkészletben kilenc panel található, ebből már nagyon sok forma kirakható, de az Aurora pont olyan, mint a neonhal az akváriumban: csak nagy tömegben mutat jól. Üzletünkben egyelőre tizenöt panelt szereltünk fel, hogy a vásárlók megnézhessék, de ezt még további panelekkel fogjuk bővíteni.A vezérlése egyszerű; wifire csatlakoztatás után a Nanoleaf mobilappal egyszerűen be tudjuk állítani a fényeffekteket. Az applikációban tíz gyári program található, de sajátot készíteni is csak pillanatok kérdése, annyira egyszerűen használható kezelőfelületet alkottak a gyártók. Ráadásul Apple Homekit-kompatibilis, akár hangvezérléssel is irányíthatjuk, sőt más Homekit-eszközök is vezérelhetik. Például beállíthatunk egy HomeKit mozgásérzékelőt, hogy ha éjjel jelez, akkor két panel minimális fényerővel, irányfény gyanánt felgyulladjon.Ha nincs kéznél mobiltelefon, nem probléma! A kis vezérlőpanelen, amelyet bármelyik panelre ráköthetünk, egy gombbal tudjuk az előre beállított fényhatásokat váltani.A legújabb, most érkezett RHYTHM nevű kütyüvel már fénytechnikusok is lehetünk. Egyszerűen dugjuk be az egyik csatlakozóba, és az appot állítsuk RHYTHM üzemmódra, hogy olyan fényshow-t varázsoljunk a szobába, irodába, hogy mindenkinek leessen tőle az álla. Gyors, érzékeny, valós időben „láthatjuk a zenét" akár tűzijáték, meteorzápor vagy festékbomba fényhatással, sőt még az effektek is szerkeszthetőek.A Nanoleaf Aurora kilencdarabos kezdőkészletkéntvezérlővel és tápegységgel, kétoldalas ragasztóval a rögzítéshez, és további hárompaneles kiegészítő csomagok rendelhetők hozzá. Kiegészíthető flexibilis csatlakozókkal, amelyek segítségével a panelek akár a mennyezetre is felfuttathatók.

Ledium Kft.

6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 54.

Tel.: 62/658-151

www.ledaruhaz.hu 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 54.Tel.: 62/658-151

(X)