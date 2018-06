Napi plusz 2 óra az üzletre

(X)

Lehet digitalizálni akkor, ha minden időt lefoglal az üzlet? Összeírtunk néhány bevált tippet, ami azonnal könnyít a mindennapokon: hatékonyabbá teszi a munkavégzést és az adminisztrációt, felszabadítja az eddig erre szánt időt, sőt akár még költséget is megtakarít számodra.Ha több csapat használja ugyanazt a naptárt és meg kell osztanod az erőforrást, mert az ügyfélszerzés mellett a napi ügymenet ellenőrzése, a belső projektek felügyelete is a válladon ül, akkor komoly perceket – és tekintélyt – szerez neked, ha nem az irodába telefonálsz, hogy ellenőrizzék neked az időpontot, hanem a teljes cég tevékenységét átlátó naptárakban keresel egyetlen pillanat alatt. A T-Systems kisvállalkozók számára összeállított Digitalizáld a céged ajánlatokban kedvezményesen elérhető Office irodacsomagja nemcsak a céges levelezést (saját cégnévvel), a naptár- és feladatmegosztást is gyorsan, hatékonyan kezeli, ezzel számodra és a munkatársaid számára is egyszerűbbé, könnyebbé teszi az adminisztrációt.Az eszközöket, a hálózatot, a legfontosabb iratokat csak az irodából vagy a telephelyről lehet elérni asztali gépeken, ezért nem tudsz távmunkában vagy részmunkaidőben foglalkoztatni kollégákat? A nagyobb beruházás nélkül, egyik napról a másikra, kamatmentes hitellel elérhető laptop lehetővé teszi, hogy már holnap munkába álljon nálatok valaki, a felhőben, biztonságosan tárolt, közösen kezelhető dokumentumok pedig a távmunkát is lehetővé teszik. Hogyan? Egy pár perces videó is sokat elárul róla: Ezért hasznos a felhő:Ha az ügyfél éppen bekérdez az alkatrész ártáblázat, a legfrissebb csomagajánlataid vagy terméktulajdonságok kapcsán, a részletes infók rögtön a telefonodról vagy tabletedről elérhetők, de ugyanígy meg tudsz felelni a könyvelő kérdéseire. Tartasz tőle, hogy ki férhet hozzá az adatokhoz? A felhőben tárolt információk többlépcsős azonosítással és többszintű biztonsággal kezelhetők, azaz eltérő hozzáférési szinteket adhatsz meg a cégen belül. Sőt: a kedvező árú tárhelynek köszönhetően nem kell új és új eszközöket beszerezned az egyre növekvő számú és méretű dokumentum tárolására.Ha olvasnál még kisvállalkozások számára összeállított tippjeinkből, keresd fel a T-Systemsoldalát, ahol napi 2 percben időt és sokszor költséget megtakarító tippeket vagy éppen az üzletet felpörgető rövid videókat találsz.