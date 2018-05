Ne irígykedjen az ingatlanosokra, legyen ön is az!

(x)

A Szegedi Járási Hivatal adatai szerint Csongrád megyében 2017 végén 180 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliségi ráta pedig az országos átlagnál is kedvezőbb, 3,5 százalék. A regisztrált álláskeresők száma tavaly év végén 8750 volt.Ennek ellenére a vállalkozások fejlődését a tartós munkaerőhiány erősen visszaveti. Különösen az építőipart, amelyből ezrek hiányoznak, ugyanis az elmúlt években sokan betanított vagy építőipari munkásként külföldre vették az irányt. Ám az utóbbi 1-2 évben a CSOK, az alacsony kamatozású forintalapú hitelek, az építőanyagok 5 százalék alatti áfája az építőipar szárnyalását segíti. Ennek hatása Szegeden is érződik: országos viszonylatban az építőipari beruházások száma itt kiemelkedően magas, amit csak a humánerőforrás hiánya fékez. Ez mára az ingatlanbiznisz minden ágára begyűrűzött, így az értékesítésbe is.- Átalakult az ingatlanpiac: a tartós kínálatiból 1-2 év alatt keresleti piac lett. Négy éve megnyílt szegedi irodánkban hetente átlagosan 40 új ügyfél fordul meg, évente nagyjából 1600-ra rúg a számuk. - mondja Meszlényi Tamás, az Openhouse Ingatlanközvetítő hálózat szegedi irodájának tulajdonosa, aki szerint a képzett ingatlanos ma kincset ér. Mivel a megnövekedett piaci igényeket alig győzik kielégíteni, 10-15 fővel működő, franchise hálózatban dolgozó irodájukba új munkaerőket várnak. A mostani jó hullámot meglovagolva kecsegtető karriert lehet náluk befutni, a reális jövedelem a két hónapos betanulási idő után akár 350-400 ezer forint is lehet.Saját országos és helyi oktatási rendszerükkel és mentorral segítik a kezdőket, akikkel szemben alapvető elvárás a vállalkozói szemlélet, a rugalmas munkaidő, a csapatjáték. Az első 3 hónapban nincs szükség vállalkozói igazolványra, de az OKJ-s bizonyítványt adó végzettség idővel megköveteli. Országos viszonylatban az első négy vezető ingatlanközvetítő iroda között számon tartott, 3-5 százalékért dolgozó Openhouse komplex ügyintézést ígér ügyfeleinek, az értékesítés mellett hiteltanácsadás, lakás-takarékpénztár, jogi tanácsadás, energetikaitanúsítvány-készítés szerepel repertoárjában.- Nagy hangsúlyt fektetünk a szakmai színvonalra, annak ellenére, hogy az előképzettség nálunk nem kritérium – szögezi le Meszlényi Tamás. A jó ingatlanos felkészült, jó megjelenésű, tud kommunikálni és rendelkezésére áll az iroda portfóliója, mely mellé sajátját építi ki. Olyanok jelentkezését várják, akik értékesítési véna mellett szorgalommal is bírnak, és szívesen dolgoznak egy jó csapatban.