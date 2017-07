Négy egyetemista nyitotta Szeged első e-sport bárját - A passzázson várják a gamereket

(X)

– Két évvel ezelőtt elkezdtünk versenyeket szervezni az Agórában, ahova volt, hogy háromszázan is eljöttek. Tavaly novemberben találtuk ezt a helyet, majd május közepén megnyitottunk – mesélt a kezdetekről Szalay Tamás, Szeged első e-sport bárja, a LvL Up egyik tulajdonosa.Az elektronikus sport (röviden e-sport) résztvevői professzionális módon, versenyszerűen foglalkoznak a videojátékokkal.A város első ilyen jellegű helyét négy egyetemista álmodta meg. A LvL Up felső szintjén egy klasszikus vendéglátó rész kapott helyet, ahol persze gondoltak a laptoppal érkező gamerekre is, mert minden asztal fölött a plafonból lehúzható hosszabbító kapott helyet, így tölteni is lehet a gépeket. Itt több mint 40 társasjáték és szerepjátékok várják a vendégeket.A nagyképernyős lapostévéken pedig e-sport közvetítéseket lehet figyelemmel követni. – Vannak olyan népszerű számítógépes játékok, amiket közvetítenek és milliók néznek – tette hozzá Tamás. A légkondicionált alagsorban kapott helyet a klasszikus „játékbarlang", ahol 10 gamer PC és 4 játékkonzol biztosítja a szórakozást.Az árakat az egyetemisták pénztárcájához szabták, egy óra játék 300 forintba kerül. A LvL Up-osok a pénztárcabarát árak mellett minden héten különböző versenyekre várják az érdeklődőket.