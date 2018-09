,,Nekünk Szeged a világ közepe!" - 10 éves jubileumát ünnepli a CAS Software Kft.

Ebből az alkalomból Martin Hubschneiderrel, a cég egyik alapító tulajdonosával beszélgettünk, aki egyúttal a karlsruhei anyacég, a CAS Software AG egyik alapítója és vezérigazgatója is.Az elején nem voltak nagy terveink, egyszerűen csak egy kis fejlesztési csapatot szerettünk volna létrehozni itt Szegeden, amely támogatja a karlsruhei anyacég munkáját. 10 egyetemi hallgató alkotta a csapatot akkoriban, és mai kifejezéssel élve home office-ban dolgoztak, vagyis mindenki otthon a saját számítógépén végezte a feladatát.Azért választottuk Magyarországot a vállalkozás helyszínéül, mert alapító- és tulajdonostársam, Ludwig Neer magyar gyökerekkel rendelkezik. Döntő érv volt Szeged mellett a Szegedi Tudományegyetem jelenléte, ahol az ország egyik legkiválóbb informatikai képzése zajlott már akkor is. Az első benyomásom egyébként 10 évvel ezelőtt Szegedről az volt, hogy olyan, mint egy kis Párizs. Nagyon jó érzés volt ide megérkezni.Eleinte kisebb innovatív projekteken dolgoztak itt a kollégák, de aztán egyre fontosabbá váltak a karlsruhei anyacég számára is - egyre több projektbe vontuk be őket, és idővel különböző termékfejlesztésekben is részt vettek. Egyre több megrendelés érkezett Szegedre, így szép lassan bővítettük a céget. Nemsokára irodát kellettkeresnünk, és onnantól már igazi cégként kezdett működni.Elsősorban ügyféltámogató rendszereket fejlesztettünk - az első és legfontosabb ügyfelünk a Mercedes Benz volt (és azóta is az - a szerk.).Szegeden is kiválóak a kollégák - vegyes csapatokban dolgozunk, és az a tapasztalat, hogy nagyon magas szakmai színvonalat képviselnek. Emellett az elmúlt években a cég vezetése coaching-szemléletre váltott át, amely egy emberközpontú, valós emberi kapcsolatokból szövődő céget eredményezett, ahol mindenki szívesen dolgozik és fejlődik. Ez azért nagy előrelépés, mert Szegeden mi szeretnénk a legvonzóbb munkahely lenni az informatika iparágban, sőt örülnénk, ha más városokból is szívesen jönnének hozzánk dolgozni.Meggyőződésem, hogy a kiválóságot sosem lehet elérni, az ember mindig úton van felé, de nem éri el sosem. Ez inkább egy szemléletmódot, egy beállítódást jelent. Azt, hogy az ember folyamatosan a fejlődésre törekszik, alkalmazkodik a változó körülményekhez és kitartóan egyre jobban és jobban csinálja a feladatát. Ezért mi nem is munkatársaknak hívjuk a kollégáinkat, hanem alkotótársnak - ez sokkal jobban kifejezi, hogy milyen munkát végzünk itt. Ez a hozzáállás tesz minket vonzóvá a munkaerőpiacon, és természetesen az ügyfeleink körében is - látják, hogy kiemelkedően jó szolgáltatást kapnak, és hogy fontosak a számunkra.Azon múlik a dolog, hogy megvan-e benne az az elhatározás, hogy fejlődjön és a legjobbat akarja kihozni magából. A többi kevésbé lényeges. Mi például most azt tűztük ki célul 2027-re, hogy a termékeinket 100 millió felhasználó ismerje meg és használja rendszeresen. Aki erre azt mondja, ez lehetetlen, az nem hozzánk való.A csapatra és az együttműködésre a német és a magyar kollégák között.Nagyon pozitív beállítottságú ember vagyok, és nem várom el magamtól a tökéletességet. Ezért úgy látom, hogy a legnagyobb hibák inkább abból fakadnak, hogy egyszerűen nincs az adott helyzetben más választásunk. Amikor pedig valóban rosszul döntünk, az szerintem inkább tévedés, nem pedig hiba. Hibát csak akkor követünk el, ha nem voltunk eléggé elővigyázatosak. Ezzel a hozzáállással mindig tovább tudtam lépni a nehéz időszakok után is.A társam, Ludwig év végétől más vizekre evez, így a cég korábbi ügyvezető-helyettese, Belák Henriett fogja velem együtt vezetni a céget. Szeretném, ha ebben az új felállásban a karlsruhei tapasztalatokat és tudást még jobban át tudnánk adni az itteni csapatnak. Ez ugyanakkor nagyobb szabadságot és önállóságot is fog jelenteni a szegedi CAS-nek.Nehéz röviden megfogalmazni, de ha össze kell foglalnom: érdemes volt belevágni!Héjjas Emese