Nem csak pályát, életpályát is ad a Nemak

Duális tanulóink a sportban is jeleskednek.

A 2019 nyarára elkészülő létesítményben két nagy jégpálya mellett egy kisebb edzőpálya várja majd a sportolókat és a város lakóit, valamint igény esetén egy mobil jégpálya felállítására is lehetőséget ad a központ. A „jeges" komplexum – amelyhez hasonló kapacitású a fővároson kívül nincs Magyarországon – kitolja a szezont, így akár egész évben élvezhető lesz a győri műjég.Van, aki különösen örül az épülő jégpályának, például a Nemak három tanulója, akik igazolt jégkorongozóként érkeztek Erdélyből hazánkba. Az U–20-as korcsoportban játszó hokisok a sport mellett mechatronikai, illetve gépgyártás-technológiai technikusnak tanulnak a Lukács-iskolában. Csapatválasztásuk során sokat nyomott a latban, hogy olyan várost kerestek, ahol a sportkarrierjük mellett érettségire épülő képzés keretében versenyképes szakmát is tanulhatnak. Ebben két ösztöndíj is segíti őket: a hiányszakmákat tanulóknak járó állami ösztöndíj mellett a Nemak támogatását is élvezhetik. Akárcsak a többi duális képzésben részt vevő nemakos diák, tanulmányi eredménytől és szorgalomtól függően meg is duplázhatják a vállalat által fizetett, törvényben előírt juttatást.A fiatal jégkorongozókat tárt karokkal fogadta a Nemak, a Győri Nemak–Dana ETO HC egyik névadó szponzora. Úgy tekintenek rájuk, mint akik példaképek lehetnek a többi diák számára, hiszen megmutatják, hogy a tanulás és a munka mellett szorgalommal, kitartással kiemelkedő sikereket lehet elérni a sport területén is. Ők hárman már Győrben edzenek, és a jövő évtől az új csarnokban európai körülmények között készülhetnek a magyar és a nemzetközi ifibajnokság versenyeire.