Nem fizet a bérlő? Van megoldás a lakásukat kiadók rémálmára!

Magyarországon továbbra is rengeteg a fekete vagy szürke bérbeadás: sokan írásbeli szerződés nélkül adják ki a lakásukat, mások a kisebb adófizetési teher érdekében a valós díjnál alacsonyabb összeget írnak a szerződésbe, a különbözetet pedig készpénzben kérik el. A házilag írt bérleti szerződések is sok galibát okozhatnak, mert gyakran tartalmaznak hibás vagy jogellenes kikötéseket, ha a felek nem ismerik a vonatkozó jogszabályokat.Ezzel nemcsak az a gond, hogy lakást kiadni jogszerűen csak írásbeli szerződéssel lehet, hanem az is, hogy nem létező, vagy hibás szerződés esetén a bérbeadó és a bérlő is könnyen kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet, például akkor, ha a bérlő nem fizet, vagy nem hajlandó kiköltözni az ingatlanból. A közjegyzők tapasztalata szerint a problémás esetek 70 százalékában éppen azért kerül sor a bérleti szerződés felmondására, mert a bérlő nem fizeti a bérleti díjat vagy a közüzemi költségeket, ritkább esetben pedig azért, mert nem tartja be a lakáshasználat feltételeit.Mindig írásban – a jogokat és kötelezettségeket pontosan, a valós helyzetnek megfelelően rögzítve – érdemes szerződni. Még jobb, ha a szerződő felek szakember segítségét kérik, hogy jogilag is szakszerű legyen a megállapodás. Ha be szeretnék biztosítani magukat a nem várt helyzetekre is, akkor az a legbiztosabb, ha közjegyzőhöz fordulnak, így elejét vehetik a későbbi jogvitáknak, az esetleges pereskedésnek.A közjegyzői okirat alapján ugyanis, ha a bérlő nem fizet, közvetlenül végrehajtható a lejárt követelés, behajtható a tartozás, sőt pereskedés nélkül, végrehajtási eljárás során kiköltöztethető a jogcím nélküli lakáshasználó az ingatlanból.szakszerűen, a törvényeknek megfelelően készül el, és minden fontos kérdést rendez, például a bérleti díj fizetésének módját, a bérlőt megillető jogokat és kötelezettségeket, a határidőket vagy a kaució felhasználásának és visszafizetésének feltételeit.A felek kérhetik a teljes bérleti szerződés okiratba foglalását a közjegyzőnél, de a már megkötött szerződés bizonyos rendelkezéseit is megtámogathatják közjegyzői okirattal, ún. kiköltözési nyilatkozattal – azaz a bérlő egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatával, amelyben arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a bérleti szerződés bármely oknál fogva megszűnik, úgy az ingatlanból kiköltözik, és a bérleményt visszaszolgáltatja a bérbeadónak. Ugyanakkor a szakszerű segítséggel megkötött bérleti szerződés nemcsak a bérbeadó, hanem a bérlő érdeke is, mert nem követelhetnek tőle többet, vagy mást, mint amit a szerződésben rögzítettek.