Nem kell feltétlenül kés a visszérgyógyításhoz

Nem lehet eleget hangsúlyozni: a túlsúly, az álló foglalkozás, a mozgásszegény életmód a véráramlás irányát megfordítva növeli a nyomást, kitágítja, kanyargóssá teszi a felszínes vénákat. Az így kialakuló visszeresség önmagában még nem biztos, hogy panaszokat okoz, hiszen a vénás áramlás döntő része a mélyvénákon keresztül zajlik. A pangó vér azonban előbb-utóbb szövődményekhez vezethet.Sokaknak ismerős az estére jelentkező, nehéz, vagy „nyugtalan" láb érzése, a bokatájéki dagadás. Sokszor az éjszakai lábikragörcs hátterében is visszeresség áll. Szövődményként a bőr barnás elszíneződése, ekcémás kiütések, a felszínes vénák gyulladása pirosas, fájdalmas kötegek formájában, illetve súlyosabb esetben lábszárfekély, vérzés vagy a mélyvénák elzáródása, trombózisa léphet fel. Ez tüdőembóliához is vezethet.A panaszokat nem okozó visszerességgel is foglalkozni kell: fontos a rugalmasharisnya- használat, a trombózisrizikót fokozó helyzetek kerülése és a rendszeres testmozgás. Panaszok esetén visszérkrém, rugalmas gyógyharisnya, illetve gyógyszerszedés segíthet.A már kialakult visszeresség csak műtéti úton gyógyítható meg. A hagyományos műtét során a láthatóan kórosan tágult visszereket számos kisebb-nagyobb vágás, szúrás révén eltávolítják, a fő visszértörzset pedig teljes egészében kitépik.Az új módszerekkel ezekre nincs szükség. A katéteres megoldások, rádiófrekvenciás, lézeres, ragasztásos technikák ambuláns beavatkozást jelentenek gyors felépüléssel, kisebb kiújulási eséllyel. Mindemellett a bosszantó seprűvéna-tágulatoktól is meg lehet szabadulni az új, fagyasztásos, lézeres, injekciós kezeléssel.A rádiófrekvenciás, lézeres és ragasztásos technikák merőben különböznek a hagyományos visszérműtéttől. A beavatkozást előzetes, részletes ultrahangos feltérképezés előzi meg. Így pontosan meghatározható a visszerességet kiváltó valamennyi ok, ezáltal korrekt ellátás valósul meg. Az összes új eljárásnál folyamatos ultrahangkontroll mellett, katéterrel, kis szúrásokkal történik a műtét, a kóros fő visszértörzs lezárásával és a kisebb oldalágak eltüntetésével.Az ambuláns lézeres, rádiófrekvenciás műtét helyi érzéstelenítést, éber bódítást, esetleg rövid altatást és néhány napos lábadozást igényel. A legújabb, ragasztásos eljáráshoz még érzéstelenítés sem kell, műtét után a korábbi életvitel azonnal folytatható.A VeinStream klinika a legmodernebb eszközökkel rendelkezik, munkatársai a legnagyobb ilyen jellegű tapasztalatokkal bíró magyar érsebészek. A Zóna Ultrahang és a visszérrendszert láthatóvá tevő infravörös VeinWiever eszköz szükséges ezen technikákhoz, valamint a ClearVein a lézeres seprűvéna-kezeléshez.A biztonságot, felkészültséget, high tech eljárást garantáló orvoscsoport több mint hat éve végez endovénás, lézeres, rádiófrekvenciás (ClosureFast, F Care) műtéteket, és ‑ az országban az elsők között ‑ a ragasztásos VenaSeal technikát is alkalmazza.