Nemcsak az alapanyagra, a szakemberekre is odafigyelnek - Minőség minden szinten az SZ-PLAST-nál

A szegedi SZ-PLAST prémiumkategóriás műanyag, alumínium és acél nyílászárók, valamint árnyékolástechnikai kiegészítők, garázskapuk gyártásával, forgalmazásával és beépítésével foglalkozik. Az egyedi megrendelői igényekhez igazodva szükség szerint alvállalkozók bevonásával biztosítanak komplex szolgáltatást. Műanyag nyílászárók gyártásában a cég a régióban piacvezető. Megrendelői körüket a nagy közületi beruházások mellett a lakossági megrendelők teszik teljessé. A cég egy 17 hektáros ipari területen fekszik, éves kapacitásuk megközelíti a 25 ezer egység nyílászáró gyártását. Termékeik magas minőségű, Németországból importált alapanyagokból készülnek, melyeket kivétel nélkül a telephelyükön található üzemükben gyártanak, szigorú előírások alapján.– Nálunk megfelelő szakemberek dolgoznak, akik pontosak, precízek és nem tűnnek el – kezdte Tóthné Molnár Ágnes. A nyílászárók gyártásával és forgalmazásával foglalkozó SZ-PLAST Ablak Kft. szegedi bemutatótermének vezetője elmondta, az ő alkalmazottaik amellett, hogy összetakarítanak maguk után, elviszik a szemetet, arra is odafigyelnek, hogy nem dohányoznak a lakásban. – Nem éri meg kisebb, ismeretlen vállalkozásokkal dolgoztatni azért, hogy néhány tízezer forintot megspóroljunk, habár ők nyilván olcsóbb munkaerőt alkalmaznak. Mi törekszünk arra, hogy alkalmazottaink jó benyomást keltsenek – magyarázta Ágnes, aki azt is elárulta, volt már olyan alvállalkozójuk, akire több panasz érkezett az ügyfelektől, ezért kénytelenek voltak megválni tőlük.

Jónás Tamás Szeged belvárosában, a Szent István térhez közel lakik. Tamásnál a közelmúltban volt nyílászárócsere, két ablakot és egy erkélyajtót cseréltek ki egy délelőtt alatt az SZ-PLAST szakemberei. Tamás elmondta, a két szakember időben érkezett, gyorsan szétkapták a régi, fából készült ablakokat és a tokokat. Rövid ebédszünet után el is készültek a munkával, majd összesöpörtek maguk után, és nagyméretű szemeteszsákban a törmeléket is magukkal vitték. – A francia balkon korlátját a redőny gurtnija miatt arrébb kellett tenni, de az SZ-PLAST-osok ezt is ingyen megcsinálták: levágták és arrébb hegesztették a két vasat, ami tartja a balkont, majd visszaszerelték – mesélte Tamás.

SZ-PLAST ABLAK NYÍLÁSZÁRÓ BEMUTATÓTEREM

6728 Szeged, Külterület 4.

Tel.: +36 (62) 549-329

www.sz-plastablak.hu

E-mail: mintaterem@sz-plastablak.hu

46°16’30.9″N 20°06’54.7″E

