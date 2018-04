Nemes cél a játszótér! - ,,Saját szakácstanulónktól tanultunk a legfontosabb értékekről"

Gál István szállodaigazgató

A szálloda idén ünnepli ötödik születésnapját. A mögöttünk álló sikeres fél évtized eredményeként ma már az operatív feladatokon túllépve arra is koncentrálhatunk, hogy mit adhatunk vissza a társadalomnak. A szállodának, de nekem személyesen is kiemelten fontos, hogy felelős szerepet töltsünk be a társadalomban. Ma az Art Hotel Szeged valódi közösségi központként működik, eredeti hitvallásának megfelelően a szegediek találkozóhelye lett, elnyerte a Zöld Szálloda minősítést is. Továbbá nem sok szálloda mondhatja el magáról, hogy egy kiemelkedő tehetségű, vak szakácstanulónak biztosít lehetőséget a szakma elsajátítására.Az egyik legmeghatározóbb élmény az volt, amikor Szabolcs 2017 őszén megérkezett a szállodánkba, gyakorlati képzésre. Szabolcs a Hansági Ferenc szakiskolába jár, a képzéshez azonban tavaly szeptember végéig meg kellett találnia gyakorlati helyét is. Goda Gábor, szállodánk konyhafőnöke olvasott egy erről szóló cikket, és másnap már telefonált is. Szabolcs azóta a mi konyhánkon sajátíthatja el a szakma alapfogásait: pirít, párol, konfitál és gőzöl. Rajta keresztül ismertük meg az Árboc Egyesületet, amely 2015 óta csaknem száz oktatási intézményben, több mint 10 ezer fiatalt tett empatikusabbá, figyelmesebbé a fogyatékkal élők iránt. Itt Szabolcs maga is tart interaktív előadásokat mindennapi életéről.A szálloda életében meghatározó szerepet tölt be. A puszta lényéből sugárzó pozitív gondolatok, a történetei és a hozzáállása – azt hiszem, minden kolléga nevében mondhatom – mélyen megérintenek és elgondolkodtatnak bennünket. Mindannyian befogadóbbak, türelmesebbek lettünk, de nemcsak a fogyatékossággal élőkkel szemben, hanem saját mindennapjainkban, a munkánk során is. Úgy is mondhatnám, hogy saját szakácstanulónktól tanultunk a legfontosabb értékekről. A több hónapos közös munka és mindezen élmények miatt döntöttünk úgy, hogy a hotel születésnapját egy olyan célnak ajánljuk, ami maradandó segítséget jelent a sérült gyermekeknek, hozzájárul a sérült és ép gyermekek integrációjához. A GEMMA Központot azért választottuk, mert a képviselői által vallott szemlélet nagyon közel áll a gondolkodásunkhoz.Az „ünnepeljünk és tegyünk jót, együtt" mottója jegyében az Art Hotel Szeged május 5-én egész napos programmal vár minden érdeklődőt. Délelőtt 10 órától indulnak a gyermekprogramok; a szálloda dolgozói és a GEMMA Központ munkatársai együtt készülnek a gyerekek szórakoztatására. Lesz gyöngyfűzés, festő és kreatív sarok, karikaturista, bohóc, lufihajtogatás, valamint arcfestés. Nagy öröm számunkra, hogy partnereink is a kezdeményezés mellé álltak felajánlásaikkal. A Somogyi-könyvtár mesesarokkal, a Printker Office Land foglalkoztató asztalokkal, az Árboc Egyesület bemutatóval, Kőhalmi Ferenc pedig bűvészműsorral érkezik a családi eseményre. A programok legfőbb üzenete az integráció fontossága. Ennek jegyében a szegedi DemoDekor felajánlásával egy vászonkép is készül majd, amit a résztvevő gyerekek és felnőttek közösen alkotnak meg, egyfajta művészi vendégkönyvként. A műalkotás a GEMMA Központban foglalja el végleges helyét. Az esemény teljes bevételét a GEMMA Központnak ajánlottuk fel, mellyel szeretnénk hozzájárulni a játszóterük megépítéséhez. A gyermekeknek nagyon sokat jelent a játék, sok esetben ez a fejlesztő munka alapja, ami hozzájárul életminőségük javításához és a közös élmények gyűjtéséhez is.További információért és részletes programokért