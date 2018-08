Nők egymásért, egymás között: Több mint 3 éves a kamara Női Vezetői Klubja

(x)

„Minden találkozónkon oldott, baráti a hangulat, de amellett, hogy jól érezzük magunkat, már a legelső alkalommal is az volt a cél, hogy azt a rendelkezésre álló óriási tudásanyagot, ami a klubtagok körében fellelhető, megosszuk egymással. Tanulni ugyanis mindig lehet valamit egymástól" – kezdte a beszélgetést a klubvezető. Szerinte közösségük azért összetartó, és működik nagy sikerrel a mai napig, mert a vállalkozónők minden egyes rendezvényükön új impulzust és lendületet kapnak munkájukhoz, ugyanakkor ezért tesznek is, hiszen minden hónapban időt fordítanak egymásra. Novákné Halász Anna úgy véli, hogy sikerük záloga a nyitottság is, mivel náluk mindenki önmaga lehet, önmagát adhatja. Ráadásul a napjaink informatika által uralt világában - ahol elektronikus kapcsolatok útvesztőiben élünk - a személyes kapcsolat egyre inkább felértékelődik, így a gazdasági önkormányzat Női Vezetői Klubjában üzleti kapcsolatok és barátságok szövődhetnek.A klubhoz a tagok ajánlásán keresztül vezet az út. A hölgyek tapasztalata és szakmai tudása felbecsülhetetlen értékű. Körükben közgazdász, jogász és orvos is van, de nehéz lenne felsorolni az összes területet, amelyen a rendezvényeik résztvevői tevékenykednek. A tudásukat pedig nem rejtik véka alá, hiszen a találkozások többségén egymásnak tartanak interaktív tréningeket, amelyek nagy lökést adhatnak az üzleti élet kihívásaira adandó válaszok keresésekor.A klub természetesen az év hátralévő részében is aktív lesz. Októberben a tervek szerint a kamara II. Vállalkozói Napjához csatlakoznak, akkor a vállalkozói generációk kérdését feszegetik majd. Novemberben pedig az atipikus foglalkoztatás és a munkaerőhiány lesz terítéken. A zárt üzleti klub az év végére ismét megnyitja kapuit, és a tavaly hozzájuk látogató Jakupcsek Gabriella után megint egy országosan is ismert közéleti személyiség érkezik majd. Az azonban, hogy ki, egyelőre még maradjon titokban…