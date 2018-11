Nosztalgia a ContiTech Szegednél

Legyen Ön is a Continental munkatársa! Nézze meg nyitott pozícióinkat, és jelentkezzen a karrieroldalunkon keresztül!



Az egykori kollégák viszontlátása mindig öröm, ezért a ContiTech Rubber Industrial Kft. évente megrendezi nyugdíjas-találkozóját. Az idei rendezvényen több mint 300 egykori munkatárs vett részt, a jó hangulatot pedig a Szeged LineDance Klub nyitótánca alapozta meg az est hátralévő részére. Ezt követően a vezetőség tagjai köszöntötték a volt kollégákat, és megbecsülésüket fejezték ki a már nyugdíjas munkatársak iránt.Az estebédet követően a találkozó kötetlen beszélgetéssel és meghitt múltidézéssel folytatódott. A találkozás a rég nem látott kedves ismerősökkel felpezsdítette a lelket, és a hangulat tetőfokán sokan még táncra is perdültek.A munkatársak megbecsülése olyan érték, amit rendkívül fontosnak tart a ContiTech Szeged, és büszke arra, hogy sokan akár több évtized után mentek nyugdíjba a cégtől, és most is aktív tagjai a rendezvénynek.A Continental AG öt divíziója (Interior, Chassis & Safety, Powertrain, ContiTech, Tire) végez gyártó-, szoftverfejlesztési és kereskedelmi tevékenységet Budapesten, Veszprémben, Szegeden, Makón, Vácott, Nyíregyházán, valamint Budaörsön. A vállalat 2018 májusában Budapesten nyitotta meg mesterséges intelligencia központját, debreceni elektronikai gyárának zöldmezős beruházása 2018 harmadik negyedévében kezdődött meg.