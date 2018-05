Nyári akció a soproni Lövérekben

(x)

Abban mindannyian egyetértünk, hogy Sopron és környéke elképesztően változatos, akár a természeti adottságokat tekintjük, akár történelmi vagy kulturális szempontból nézzük. Minden korosztálynak tartogat nézni- és felfedeznivalót, különösen a tavaszi-nyári időszakban.A Sopron legszebb részén, a lővéri fenyveserdő ölelésében megbúvó legendás szálloda, a Hotel Lövér ideális úti cél kicsiknek és nagyoknak, aktív természetjáráshoz vagy kényelmes wellnesshez, családi kirándulásokhoz, romantikus édesketteshez. Ebben a szállodában igazán közel lehetünk a természethez az erdőre vagy a saját pihenőparkra néző szobákban, a tágas éttermi teraszon, az ötödik emeleti napozón vagy éppen a szabadtéri játékokkal és gondozott füves területekkel hívogató parkban. Érkezzünk egy hétvégére vagy több napra, kihagyhatatlan a Károly-kilátó, a Ciklámen tanösvény és az Ojtozi fasor, hogy csak a közeli sétaútvonalakat említsük.A szálloda egyik legnépszerűbb csomagajánlata a két éjszakás, hosszabbítható, felár ellenében akár hétvégén is igénybe vehető Wellness pihenés ajánlat, amely már 45.000 Ft/2fő/2éj ártól biztosít bővített félpanziót és a szállodai wellness-sziget használatát. Mit is jelent a szállodai wellness-sziget? Kisebb úszómedencét, pezsgőfürdőt, finn szaunát és jól felszerelt fitness termet, sőt csoportos mozgásprogramokat is! Természetesen van ingyenes wifi, ingyenes parkolási lehetőség, sőt a teázás elkötelezett híveit forró zöld tea várja a lobbyban elhelyezett szamovárnál, teljesen térítésmentesen.Aki szeretné igazán belevetni magát Sopron és környéke felfedezésébe, annak javasolt hosszabb időtartamra érkeznie, 4 vagy akár 7 éjszakára is, hiszen ezen a vidéken nem érdemes sietni, és gyors egymásutánban kipipálni a látnivalókat, élményeket. A 4=3 csomagajánlat keretében, már 82.000,-Ft/2fő/4éj ártól kinyílik a soproni világ! Érdemes egy napot szánni a Fertő tóra, akár biciklivel, akár hajóval, higgyék el, a ruszti borok zamata, a Fertő és a szőlőültetvények látványa szép emlékként maradnak meg az emlékezetükben. Gyerekekkel szinte kötelező irány a közeli Familypark az ausztriai Szentmargitbányán, csak a belépőket vásárolják meg kedvezményesen a Hotel Lövér recepcióján, a 3 és 12 év közötti gyermekeknek 50 % kedvezmény jár a jegy árából! Az interaktív családi vidámpark egyszerűen szenzációs, folyamatosan bővülő kínálata, az attrakciók minősége és a hely természeti szépsége a család minden tagját lenyűgözi.Az egy hétre érkezőknek a városi sétákon és a környék felfedezésén túl még biztosan arra is jut ideje, hogy kényeztető wellness kezelésekkel frissítse fel testét-lelkét. A masszázsok és testkezelések választékában a klasszikus masszázsoktól a holt-tengeri testkezelésekig, a Kaviczky kozmetikai arcápoláson át a sóbarlangig minden igényre meglesz a válasz. Mikor máskor is tehetnénk egy kicsit többet egészségünkért, és jól-létünkért, mint nyaralás alatt? A 7=5 nyári csomagajánlat egyébként már 168.000,-Ft/2fő/7 éj ártól elérhető. Ennyi idő alatt garantált a stresszoldás, az újjászületés, főleg, ha ezt tudatosan is tesszük. Napi pár óra erdőjárás, mondjuk nordic walking botokkal, amelyeket a szállodai recepción térítésmentesen kölcsönözhetőek, vagy a zene varázsa a felújított fertőrákosi Barlangszínházban, csokoládé kóstoló a híres Harrer Csokoládémanufaktúrában – soroljuk még, mennyi minden beleférhet egy egyhetes soproni élménygyűjtésbe?!Muszáj kiemelnünk a vakáció küszöbén, hogy a Hotel Lövér gyerekekkel is kitűnő pihenőhely! Ha hiszik, ha nem, a szálloda minimum 3 éjszakás Vakáció akciójában 12 éves korig ingyen fogadják a gyerekeket július közepéig! Ha megjutalmazná a gyermekét a jó bizonyítványért, vagy ha igazi családi kiruccanást tervez nyári bobozással, Familyparkkal, természetjárással, Lövér kalandparkkal, akkor jusson eszébe a Lövér!