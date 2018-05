Oázis a munka világának

(X)

Céges rendezvények lebonyolítására nyújt remek megoldást a gyógyító és egészségmegőrző feladatáról már jól ismert Oázis egészségturisztikai központ. A wellness-, életmód- és különféle egészségügyi szolgáltatásokat kínáló intézmény konferenciatermével, tárgyalójával, rendezvényterével a vállalatok igényeit hivatott kielégíteni, de mediterrán udvarában borkóstolók is szervezhetők.A tárgyalások, meetingek, konferenciák számára kínál ideális helyet a két egymásba nyitható, egyenként 24 főt befogadó, 25-25 m-es helyiség. A légkondicionált, hangszigetelt, légcserélővel felszerelt, tágas és világos tér összesen 50 m-en kínálja szolgáltatásait: a prezentációra alkalmas LED TV-t, a 10 m-es, írható üvegfelületet, catering ajánlatait. Konferenciák esetén a helyiség a mediterrán udvarral összenyitható.Ha állófogadás, céges rendezvény, áru- vagy termékbemutató, illetve börzék megrendezésére kell a hely, a 80 m-es rendezvénytér biztosít hozzá terepet, mely a 200 m-es mediterrán udvarral szintén bővíthető. Ez utóbbi büfével, illetve kávézóval ellátott helyiség, így rendezvények, borkóstolók, állófogadások szerveződhetnek ide, sőt igénybe vehető az egészségközpont változatos catering szolgálata is.Az Oázis remekül alkalmazkodik a cégigényekhez: tárgyalóhelyei különböző méretűek, a 10 fős kisebb tárgyalástól az akár 60 főig bővíthető területen tudja emelni a rendezvények színvonalát. Az előadások szüneteiben biztosítja a kellemes kikapcsolódást egyedi kialakítású környezetével, hangulatos belső udvarával és tetőteraszával, sőt még egy medence is a vendégek rendelkezésére áll. Többnapos rendezvénynél thai masszázs, pilates, jóga, spinning szolgáltatás segíti összekötni a munkát a pihenéssel, illetve az egészségközpont szállást is biztosít 7 szobás, teakonyhával, étkezővel felszerelt apartmanházában.