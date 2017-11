Okos megoldások kisvállalkozásoknak

Erdei Zsuzsa, az Erste Bank kisvállalkozói területének igazgatója

A kisvállalkozók jelentős része mindent maga csinál, a vállalkozás mindenkori eredményétől függ a családjuk egzisztenciája, ebből finanszírozzák az életüket. Erdei Zsuzsa tapasztalatai szerint a válság megmutatta, hogy a családi kisvállalkozások pénzügyileg ugyan sérülékenynek látszanak, de az erős személyes motivációnak köszönhetően még a nehéz helyzetekben is küzdenek azért, hogy egyenesbe kerüljenek, és rendben visszafizessék a hiteleiket.Az Erste Bank május óta Erdei Zsuzsa által irányított kisvállalkozásokkal foglalkozó üzletága teljesen megújult: új megközelítést és megoldásokat kínál az ügyfeleknek, aminek az eredményei máris látszanak az ügyfélszám alakulásában és a kisvállalkozásoknak folyósított hitelek állományában is. Az Erste a kisvállalkozások jobb kiszolgálása érdekében átalakítja a nekik szóló hitelezési rendszerét, és jelentős fejlesztéseket hajt végre. A bank sorozatban lép piacra kisvállalkozásoknak kínált új konstrukcióival.Az Erste az új stratégiájának részeként olyan számlacsomagot kínál a kisvállalkozóknak, amelynek havi számlavezetési díja csupán 100 forint. Erdei Zsuzsa szerint a 100 forintos számlacsomag ideális megoldást kínál az alacsonyabb árbevételű vállalkozásoknak, legyenek azok gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vagy egyéb önálló vállalkozói tevékenységet végzők. A Google ehhez novembertől januárig minden hónapban az első 50 csatlakozónak 15 ezer forint értékű AdWords-kupont biztosít.Az Erste Bank és a Google a kisvállalkozásoknak ingyenes workshopokat is szervez, amelyeken szakértők segítik az online jelenlét erősítésében az érdeklődőket. Az internet adta lehetőségek hatékony kihasználásának köszönhetően mérettől függetlenül minden vállalkozás számára biztosított a lehetőség a globális vásárlóközönség eléréséhez. A digitális technológiák és képességek adaptálásával a cégek növelhetik hatékonyságukat, mivel eredményesebben érhetik el a számukra megfelelő közönséget. A Digitális Reggelik Békéscsaba és Miskolc után Szegeden, Budapesten, Győrben és Nyíregyházán folytatódnak az év végéig. (További információ és regisztráció a képzés honlapján.)Az Erste újdonsága a Smart számlacsomag is, alkalmazkodik a kisvállalkozások bevételi és kiadási sajátosságaihoz, és a csomagdíj mindig a havi forgalomhoz igazodik, és korlátlan számú, interneten keresztül indított eseti forintátutalást tartalmaz bankon belül vagy kívül, amelyekért kizárólag a pénzügyi tranzakciós illeték mértékével megegyező banki díjat kell fizetni.Az Erste Bank finanszírozásban is kedvező konstrukciókat kínál a kisvállalkozásoknak: a szabadon felhasználható Széchenyi Kártya Folyószámlahitelt a kisvállalkozások már 50 millió forintos összegig megkaphatják ingatlanfedezet nélkül. Az 1 + 1 éves futamidejű konstrukció állami kamat- és garanciadíj-támogatással vehető igénybe, és kamatot csak a ténylegesen felhasznált hitelösszeg után kell fizetni. Hasonlóan kedvező feltételekkel vehetik fel a kisvállalkozások az Ersténél a Széchenyi Forgóeszközhitelt, melynek futamideje akár 36 hónap is lehet. Ezt a hitelt 25 millió forintig már azok a kisvállalkozások is igényelhetik, amelyeknek csak egy éves lezárt mérlegük van.