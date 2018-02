Openhouse: az otthon érték, az ingatlan üzlet

Munkatársaink

– 2017-ben nagyon erős volt a keresleti piac, az új építésű ingatlanok árai a vidéki nagyvárosokban is meredeken emelkedtek, éves szinten a 30-40 százalékot is elérte a növekedés – mondja Meszlényi Tamás, az Openhouse szegedi irodájának tulajdonosa. Ez volt az a mozgatórugó, ami húzta magával a használt ingatlanok piacát is.Megtudjuk, az áremelkedés kiemelkedő üteme nem minden szegmensre volt egyformán érvényes, Szeged belvárosában és annak közvetlen közelében nőtt leginkább a kereslet. – Egy éve 330-370 ezer forint volt az új építésű, szerkezetkész lakások jellemző négyzetméterára, jelenleg 380-480 ezer között mozog – mondja a szakember, hozzátéve, a fekvéstől függően az ársáv is széthúzódott.Kereslet szempontjából elsőbbséget élveznek a CSOK-ra alkalmas méretű lakások, ezek négyzetméterárai a legmagasabbak. Az érdemben kisebb vagy nagyobb alapterületű új otthonoknál érezhető a különbség, ezek olcsóbbak.– 2018-ra is azt várjuk, hogy a keresleti piac tovább erősödik, növekszik az ügyfélszámunk – mondja a szakember, hozzátéve, az Openhouse szegedi irodájában közel 30 százalékkal bővült egy év alatt az új építésű ingatlanokat kereső ügyfelek száma. Ezt a tendenciát vetítik előre az idei év további részében is, megítélésük szerint ez a folyamat 2020-ig bizonyosan eltart, és csak onnantól várnak egy kisebb stagnálást a piacon.A lendületet elősegítik azok az intézkedések, amelyek támogatják az ingatlanhoz jutást. Első ezek közül kétségkívül a CSOK, de a korábbinál lényegesen kedvezőbb a kamatkörnyezet is: akár 2,6-tól 5,5 százalékig terjedő THM-mel is lehet mostanában kölcsönhöz jutni, ami függ a kamatperiódustól és a futamidőtől is. Ezen túl a hitelezési feltételek is kedvezőbbek lettek, egyszerűbb az elbírálás folyamata, gyorsult az adminisztráció.– Csongrád megye abban az 5 megyében van az országban, ahol a legtöbb lakásépítkezést kezdték meg az elmúlt évben – mondja Meszlényi Tamás a legfrissebb adatokra hivatkozva. Még fokozottabb a kereslet az egyetemi városokban, így Szegeden is, ami a a további árnövekedés irányába hat. Ezzel együtt mozdulnak az albérletárak is, jellemző, hogy 30-40 százalékkal is emelkedett a tarifa egy év alatt. Megtudjuk, a leginkább preferált rész a TIK környéke, 500 méteres sugarú körön belül már kiadó garzonlakást is csak elvétve lehet találni havi 100 ezer forint plusz rezsi alatt.– A telekárakon is érződik az aktivitás, egy Szeged belvárosi vagy ahhoz közeli 5-600 négyzetméteres foghíj 60-80 millió forintos áron kel el – árnyalja tovább az ingatlanpiaci képet a szakember. Szerinte az áremelkedést tartóssá teheti az is, hogy tervezik az egy telekre eső lakásszám korlátozását, és a zöld terület kötelező növelése is ebbe az irányba hat. A képlet egyszerű, a telekár nem megy lejjebb, és kevesebb lakás között lehet majd szétosztani ezt a költséget.Az Openhouse igazodik a megváltozott igényekhez, az ingatlanok mellett hitelt közvetít, jogi segítséget nyújt, energiatanúsítványokat készít és lakástakarék-pénztári szerződéseket köt. – Munkatársaink jól képzettek, maximálisan figyelembe veszik az eladói és vevői igényeket, legfontosabb számunkra az ügyfél-elégedettség – hangsúlyozza Meszlényi Tamás. Nem véletlenül újult meg szlogenjük: Az otthon érték, az ingatlan üzlet.Amennyiben Ön is ingatlaneladást vagy vételt tervez, úgy állunk rendelkezésére szegedi irodánkban!Cím: 6721 Szeged, József Attila sgt. 2.NyitvatartásHétfőtől péntekig: 8:30–17:00Szombat–vasárnap: zárva