Őszi farmertrendek a Szeged Plaza ajánlásával

SZEGED PLAZA

6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 119.

Telefon: +36 (30) 551-1034

E-mail: info@szegedplaza.hu

http://szegedplaza.hu/

Most megmutatjuk, mik a legmenőbb őszi trendek. Igazán nem lehet okunk panaszra, ugyanis a választék mindenki ízlésének és alkatának kínál megfelelő darabokat. A Szeged Plaza üzleteiben mindenki megtalálja a hozzá leginkább passzoló nadrágokat.Igazán felkapott lesz az elvarratlan szegély. Nem újdonság a polcokon, de végre bőséges a választék ebből a fazonból is. Legyen a nadrág normál, egyenes, szűkebb vagy bővebb szárú, megtaláljuk az eldolgozatlan szegéllyel készült változatát.A klasszikus fazon, amelynek a szára egyenes, a dereka normál állású, ha nem mosott, nem szaggatott, akkor irodai viseletre is alkalmas. Ez az a fazon, amit mindig megtalálunk az üzletekben. Viselhetjük lapossal és magasabb sarokkal is, ahogy kényelmes vagy ahogy az alkalom, a helyszín megkívánja.A patchwork technikát a takarókészítésnél ismertük meg, ahol különböző színű és típusú anyagokból készül a tetszőleges méretű és mintázatú pléd. Ez a módszer inspirálta a farmertervezőket is, hiszen manapság a nadrágoknál is felbukkannak a különböző anyagok találkozásával és összeillesztésével készült modellek. Rövidebb, hosszabb fazonnál is alkalmazzák ezt a technikát, érdekes darabokat kreálva ezzel.A legtöbb stílus megtalálható már magas, normál derékkal és csípő fazonban is. Viszont a nagyon magas derék, vagyis a mom jeans fazon most kezd egyre népszerűbbé és elterjedtebbé válni. Egy jól megválasztott cipővel és felsővel nagyon csinos összeállítást kapunk.Az alakformáló nadrág soha nem megy ki a divatból, hiszen a legtöbben örülünk, ha a nadrágunk itt-ott korrigálja az elmaradt edzéseket, netán az ünnepek alatt elfogyasztott süti utáni árulkodó nyomokat. Legtöbb fazon popsiemelős, de olyat is találunk, ami a combunkra is látványos hatást gyakorolhat.Még minding menő a boyfriend fazon. Mintha a párunk nadrágját kaptuk volna magunkra. Bővebb nadrág, viszonylag magas derékkal és általában némi koptatással, esetleg szaggatással. Érdemes hozzá nőiesebb felsőt, cipőt választani, hogy ellensúlyozzák a férfias vonalat.A boka felett végződő fazon egyre inkább teret hódít. Ma már nem csak a szűk változatát találjuk meg, hanem egyre több márka kínálatában szerepel a bő, esetleg trapéz fazon, rövid szárral. Hozzá passzoló cipővel, bokacsizmával nagyon izgalmas hatást kelt.A farmernadrág és a leggings keresztezéséből született meg a jeggings. Az egyértelmű, hogy cicanadrágban nem megyünk utcára, hiszen az olyan, mintha harisnyában, pucér fenékkel lépnénk ki az utcára. Ellenben léteznek olyan szettek, amikhez a farmernadrág nem passzol. Az ilyen esetekre kínál remek megoldást a jeggings, aminek zsebe van, tehát nem leggings, de nem is kimondottan farmer. Nagyon sok színben és fazonban található, a szezon egyik nagyszerű, jól kihasználható darabja.Szerezd be az őszi divatot követő farmernadrágokat a Szeged Plaza üzleteiből! A Jeans Store nevével ellentétben nem csak farmereket árul, így érdemes ide beugrani egy-egy izgalmas felső vagy kiegészítő miatt. A H&M kínálatából tudsz válogatni, ha nemcsak a hagyományos kék és fekete, hanem a színes darabok is érdekelnek, mint például a bordó vagy a khaki. A Cosmos City mindig kedvező árakkal várja a divat szerelmeseit. A RETRO nőknek és férfiaknak is kedvez kollekciójával, sőt itt új őszi lábbelinket is beszerezhetjük a farmer mellé. A DEVERGO & Friends pedig kabátokat is kínál a farmerek mellé.

(X)