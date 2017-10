PCOS szindrómám és inzulinrezisztenciám már a múlté

Több belgyógyászati és endokrinológiai vizsgálaton megállapították, hogy PCOS szindrómában szenvedek és inzulinrezisztenciám van. A gyógyszerek és az életembe bevezetett mozgás ellenére sem tapasztaltam jelentősebb változást. Hajhullásom továbbra sem állt meg, és a súlyfeleslegemtől sem sikerült megszabadulni.

Ekkor egy ismerősömtől hallottam a NeuroPress Terápia jótékony hatásáról, s úgy gondoltam,nincs mit vesztenem, belevágok. Az állapotfelmérés során Vargha Attila rengeteg dologgal szembesített, megtudtam, mik állnak a problémáim hátterében, hogyan tud a terápia segíteni, és mit kell tennem azért, hogy egészségesen élhessem az életem. Azt is megtudtam,hogy a stresszes életmód és a nem megfelelő táplálkozás sajnos nagy károkat tud okozni a bélrendszerben, és felborítja a szervezetem normális működését. Elkezdtem a kezeléseket és – Vargha Attila javaslata alapján – étrendet váltottam, már nem a szénhidrátokat számoltam, hanem a tápanyagok bevitelének megfelelő sorrendjére és idejére koncentráltam. Betartottam az előírásokat, kitartóan jártam a kezelésre és éreztem, egyre jobban vagyok – ezt a laboreredményeim is igazolták.Hajhullásom megszűnt, és nemcsak a testem, de a lelkem is átalakult. Ezúton is szeretném megköszönni Vargha Attilának és csapatának az áldozatos munkáját és tudását, melynek segítségével visszanyertem az egészségemet. A hasonló problémákkal küzdőknek üzenem, ne adják fel, mert igenis van mód arra, hogy újra teljes és boldog életet élhessenek.2011. januárban elhatároztuk párommal, hogy nekivágunk a bababprojektnek. Biztos voltam benne, hogy 1-2 hónapon belül várandós leszek, de nem így történt. Fél év sikertelen próbálkozás után elkezdődtek a kivizsgálások. A leleteink alapján az orvosok egy mesterséges megtermékenyítési központba irányítottak bennünket, mivel nagyon kis esélyt láttak a spontán teherbe esésre. Sajnos a három lombikbeültetés kudarccal végződött, miközben egyikünknél sem állapítottak meg szervi bajt. Mindenféle csodaszert kipróbáltunk – eredménytelenül.

Közben újabb 5 év telt el. 2015 szeptemberében hallottunk a NeuroPress Terápiáról, és októberben el is kezdődtek a kezelések. Őszintén szólva nem nagyon hittünk benne, de úgy gondoltuk, adunk egy esélyt, és talán sikerül a szervezetünket egy kicsit megerősíteni, hogy nagyobb bizalommal vágjunk bele egy újabb beültetésbe. Már az első két hét után éreztük a pozitív változásokat, egyre jobban, egyre energikusabbnak éreztük magunkat. Következő év februárjában furcsán éreztem magam, és csináltam egy terhességi tesztet, ami – a legnagyobb meglepetésünkre – pozitív lett. A 12. hét végéig még jártam a kezelésekre, hogy minden rendben legyen. A terhesség alatt szerencsére semmi probléma nem volt, és 2016. október 24-én megszületett a mi kis gyönyörű csodababánk, Boldizsár. A mai napig hihetetlen számunkra, hogy 5 év kálvária után, 4 hónapig tartó NeuroPress Terápia kezeléseinek segítségével itt szuszog mellettünk a kisfiunk. Bízunk benne, hogy történetünkkel segíteni tudunk sok hasonló, reményt vesztett párnak.A NeuroPress Terápiára 2017 februárjától kezdtem el járni feleségem tanácsára, mivel a terápia már jó eredményt ért el pajzsmirigy-alulműködése és inzulinrezisztenciája kezelése során. A fél évvel korábban diagnosztizált cukorbetegségemmel kerestem fel az intézetet. A kezdeti vércukor értékeim igen magasak voltak; az éhgyomri 16 mmol/l, míg a terheléses 24 mmol/l. A gyógyszeres kezeléssel sikerült 7 mmol/l körül levinni az értékeket, de ez alá sosem mozdult.

Az állapotfelmérésen nagy szeretettel és figyelemmel fogadtak, ami a mai világban számomra szokatlan volt. Amit eleinte üzleti fogásnak gondoltam, arról kiderült, hogy nem az és valóban őszintén törődnek az emberrel. Vargha Attila elmagyarázta, hogy hogyan jutott a szervezetem ebbe az állapotba, és hogy ez nem egy gyógyíthatatlan állapot, csupán egy összetett emésztőszervi panasz, amely megfelelő kezeléssel helyreállítható.A kezelések az elején elég fájdalmasak voltak, de másnap mindig egy kicsit könnyebbnek és egészségesebbnek éreztem magam. Ahogy teltek a hetek, javultak az értékeim is. A felülvizsgálatok alkalmával Vargha úrral megbeszéltük a további teendőket és célirányozta a kezeléseimet. Négy hónappal a kezelés megkezdése után elhagyhattam a gyógyszert anélkül, hogy az éhgyomri cukorértékek 6,5 mmol/l fölé emelkedtek volna. Számomra ez egy hihetetlen eredmény volt, ráadásul úgy, hogy hétvégenként néha „bűnöztem" egy kis édességgel.Köszönöm a NeuroPress Terápia csapatának odaadó munkáját, és külön szeretném megköszönni Tóth Györgyinek a lelkiismeretes és sokszor fájdalmat okozó kezeléseket, nem feledve a jó beszélgetéseket! Remélem, még nagyon sok beteg embernek tudnak segíteni a gyógyulásban és a felépülésben!

