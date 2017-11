Praktikus ajándékot a fa alá!

A rengeteg téli termék láttán nem kérdés, mivel készül a karácsonyra a Raab: kabátok, pulóverek, sapkák, bakancsok kínálják magukat a cég győri ETO Parkban és a belvárosi Leier Üzletházban található üzleteiben.

Ilyenkor, karácsony előtt megnő a kereslet: a cégek, vállalkozások mellett, amelyek év végén már megengedhetik maguknak, hogy kedveskedjenek a dolgozóiknak egy-egy drágább holmival, nagyon sokan maguknak vagy karácsonyi ajándéknak vásárolnak a széles kínálatból. A horgászni, túrázni, vadászni, kertészkedni szerető férfiaknak itt biztosan találni tökéletes ajándékot, de mindenkinek érdemes betérnie, aki a praktikumban és a színvonalban nem akar kompromisszumot kötni.

A minőség itt garantált, ráadásul rengeteg holmi tökéletes utcai viseletnek is. Például a gyapjúbetétes téli bakancsok és minőségi hótaposók, a magas szárú bakancsok – akár színes változatban vagy extra méretben is –, vagy a téli softshell kabátok és pulóverek. Kiegészítőnek minősített hatékonyságú kesztyűket, nyaksálakat, sportnapszemüvegeket, sőt, még gyerekeknek való kantáros játszónadrágokat is találunk a kínálatban.

Emellett otthonra és sportoláshoz sokféle puha törölköző, sporttörölköző közül válogathatunk, sportoláshoz pedig speciális sportruházatot kínál a Raab. Stílusuk akár a sportáruházi daraboké, a gazdag szín- és méretválaszték pedig – pulóverekből például 8XL-es, bakancsból 53-as is akad – megkönnyíti a választást. A két üzlet az adventi vasárnapokon is nyitva tart – érdemes útba ejteni ajándékbeszerzés közben!