Rangos nemzetközi díjat kapott a szegedi Continental ContiTech

A szegedi ContiTech-nél nagy örömmel fogadták a Continental CBS-díjat, ugyanis ez azt tanúsítja, hogy jól teljesítettek, ez a szép eredmény a cégnél dolgozó kollégák közös érdeme. Minden ott dolgozó számára hatalmas elismerés az a gratuláció, amely a németországi központból érkezett a rendkívüli sikernek köszönhetően. A CBS, vagyis a Continental Business System leegyszerűsítve folyamatfejlesztést jelent a vállalat minden területén, legyen szó adminisztrációról, kutatás-fejlesztésről vagy éppen gyártásról és logisztikáról.A Continental technológiai vállalat útmutató innovációkat és szolgáltatásokat fejleszt a fenntartható és hálózatba kapcsolt személy- és áruszállítás számára. Az 1871-ben alapított cégcsoport több mint 240 ezer alkalmazottat foglalkoztat a világ 61 országában. Magyarországon hat gyárral, egy gumiabroncs-kereskedelmi képviselettel és logisztikai központtal van jelen, és a bérelt munkaerővel együtt mintegy nyolcezer munkavállalója van.A CBS, vagyis a Continental Business System folyamatfejlesztéssel foglalkozik a vállalat minden területén, és minden évben a világ 6 legjobb CBS-projektjét díjazza 3 kategóriában. – Az elismerést az a Continental-lokáció kaphatja meg, ahol érvényesül a fogyasztói érdekeket messzemenőkig szem előtt tartó „lean" megközelítés és ahol ennek következtében kiemelkedő eredményeket érnek el. Éppen ezért ez a díj kiválóan jelzi, hogy jó úton járunk, és minden kollégánk számára hatalmas elismerés jelent – mondta el Horváth Sándor CBS-osztályvezető.A szegediek a világ összes Continental-telephelye közül nyerték el a CBS-díj második fokozatát a gyártás, logisztika és beszerzés kategóriában. – Ez egy rendkívül elismerő visszajelzés minden kolléga számára, ugyanis nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minden munkatárs, a szervezet minden szintjén hozzájáruljon a cég folyamatos fejlesztéséhez – mondta el Dr. Regina Gensigora, a szegedi ContiTech ügyvezető igazgatója.A vállalat munkatársa, Magyar László Norbert présmester a rendszer előnyét abban látja, hogy segíti a munkafolyamatok megkönnyítését, a munkaterületek komfortosabbá tételét, hatására csökken a hulladék, nagyobb figyelem jut a környezetvédelemre és könnyebben alakítanak ki kapcsolatot egymással a dolgozók. Lévai Sándor műszakvezető is nagyon örül a rangos elismerésnek, amellyel a vállalat vezetésének, a CBS-csapatnak és az elkötelezett kollegáknak a munkáját ismerték el. – Ez közös siker, és büszke vagyok arra, hogy részese lehetek ennek a nagyszerű csapatnak – hangsúlyozta Sándor, aki azt is elmondta, hogy a rendszerből származó eredmények, változások pozitív hatással vannak az üzemre, például könnyebbé, átláthatóbbá, hatékonyabbá, minőségibbé teszik a munkát.Az 50 éve épült és most díjat nyert szegedi ContiTech Európa legnagyobb textilerősítésű hevedereket gyártó üzeme, ahol évente több millió méter szállítószalag készül, és az itt gyártott termékek a világ minden részébe eljutnak. A szegedi telephelyen magas szintű fejlesztőmunka folyik a speciális olajipari és tengeri tömlők területén. A világ élvonalába tartozó termékük a tengeri és a szárazföldi olajkutatásban, -kitermelésben használt nagy nyomású gumitömlő, de a cég az ipar minden területe számára gyárt tömlőket.