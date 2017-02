Rekordévet zárt a Széchenyi Kártya Program

A hitelprogram népszerűsége annak is köszönhető, hogy nemrégiben változtak a Széchenyi Kártya igénylésének feltételei, így az eddigieknél kedvezőbb feltételekkel juthatnak Széchenyi Beruházási, Önerő Kiegészítő és Támogatást Megelőlegező Hitelhez az igénylő cégek. A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviseleti irodáiban igényelhető Széchenyi Kártya Programban az egyik legfontosabb újítás, hogy tavaly októbertől például meghatározott feltételek esetén már elegendő egy teljes gazdálkodási év a korábbi kettő helyett. További jó hír, hogy a többi terméket követve 25 millió forint helyett már akár 50 millió forint forgóeszköz hitelt is kaphatnak a vállalkozások.

Emellett könnyítés az is, hogy az uniós pályázatok megvalósítását segítő Széchenyi Önerő Kiegészítő (SZÖK) és a Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel (SZTM) igénylésekor az ügyfél nyilatkozhat az igénylőlapon arról, hogy nem igényli a kamat és/vagy kezességi díjtámogatást. Ez azért fontos, mert jelenleg e két termék igénybevételét gyakorlatilag kizárja az a tény, hogy a vissza nem térítendő uniós támogatást elnyert vállalkozások többségének nincs már szabad támogatási kerete semmi másra, így támogatott hitelre sem. A vissza nem térítendő támogatással ugyanis kimerítik a maximálisan megengedett támogatásintenzitási korlátot. A módosítás bevezetését követően viszont, ha a vállalkozás vállalja a bruttó hiteldíj megfizetését, akkor hozzá tud jutni a két konstrukcióban nyújtott finanszírozási forráshoz.Ráadásul Széchenyi Kártya Programot koordináló KAVOSZ Zrt. nemrégiben bejelentette, hogy a vállalkozások javaslatai alapján az idei évben tovább finomítják és egyszerűsítik a program feltételrendszerét, keresik a maximálisan igénybe vehető hitelkeretek emelésének lehetőségét, emellett indokoltnak látják a fiatal vállalkozók finanszírozását elősegítő konstrukció kidolgozását is. Sőt a mikro- és kisvállalati kör nemzetközi versenyképességét javító program létrehozását is tervezik, mellyel többek között a beszállítóként tevékenykedő kiscégek megsegítésére is lehetőség nyílna.Jelenleg a legnépszerűbb termék a 0 százalékos kamatú Beruházási Hitel, melyet a többi Széchenyi Kártya Program-konstrukcióval együtt a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szegedi, hódmezővásárhelyi, szentesi és makói irodáiban igényelhet. További információt a 06-62/554-264-es telefonszámon kérhet!(X)