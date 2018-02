Retro koncertet ad a Neoton Família Sztárjai és a Dolly Plusssz Szegeden Nosztalgia show-műsorral

Fergeteges retro koncerteken bulizhatnak a szegediek március 15-én a városi sportcsarnokban – a Neoton Família Sztárjai és a Dolly Plusssz lép fel.– Sokszor jártunk már Szegeden, de mindig nagy szívvel, örömmel jövünk – hatalmasak a szegedi bulik – mondta lelkesen Végvári Ádám, a Neoton Família, ma már Neoton Família Sztárjai frontembere. – A mostani koncerten eddig ritkán játszott dalokat is előadunk, például felújítjuk a Halley-üstökösről szóló számunkat. Meglepjük a közönséget néhány olyan számmal is, amit még sosem játszottunk koncerten, izgatottan vágunk neki a most kezdődő próbaidőszaknak. Nemcsak a műsor, hanem a látványvilág is változik egy kicsit. Egyébként hiába retro disco, a régi dalokat meglepően fiatalok éneklik velünk. Nem is tudom, hogyan találkoztak vele!

A Neoton Família után a Dolly Rollból átalakult Dolly Plusssz zenekarral bulizhat tovább a közönség. Dolly új partnerrel érkezik Szegedre: az egykori Megasztáros Palcsó Tamással, akire az énekesnő már évekkel ezelőtt felfigyelt. „Vele természetesen a műsorunk is megújul, de ez nem azt jelenti, hogy a nagy slágerek eltűnnének. Ugyanazt az életérzést hozzuk vissza, amit annak idején a legendás Hungária és a Dolly Roll-korszakok jelentettek" – nyilatkozta korábban a Borsnak Dolly.– Bizonyos stílusok a mai napig működnek, feltéve, ha a mai hangzásnak, igényeknek megfelelnek – világított rá Végvári Ádám az egyik titkukra. – A fiatal dobosunk, Heatlie Dávid integrálja a mai zenét a Neoton-slágerekbe: Csepregi Éva fiaként már magába szívta ezt a zenét kicsi kora óta. Egyébként úgy gondoljuk, hogy az emberek szeretik jól érezni magukat: arra a két órára, amíg színpadon vagyunk, felejtsék el a gondjaikat!

A koncertre belépők vásárolhatók 10% kedvezménnyel korlátozott darabszámban a Délmagyarország megyei ügyfélszolgálati irodáiban.

(X)

A jó hangulatról a Neoton Família Sztárjai és a Dolly Plusssz mellett DJ Dominik gondoskodik: a koncertek előtt és után is retro számokkal garantálja a bulihangulatot.