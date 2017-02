Retrovilágsztár-dömping a Deja Vu-n: Szegedre jön a La Bouche, a Culture Beat és a Soundlovers is

Deja Vu Fesztivál – kérd el Magad otthonról!

2017. június 2-3-4., Újszegedi Partfürdő

Valentin-napi akció: február 10–17. között újra 6.990 Ft a 3 napos Deja Vu bérlet!

Ticketportal értékesítési helyek

Online jegyvásárlás

Garantált közönségkedvencnek ígérkezik a „Be My Lover" és „Sweet Dreams" című világslágereket jegyzőamelynek érdekessége, hogy az eredeti frontember, Lane McCray mellett tavaly óta egy szegedi kötődésű magyar énekesnő, Farkas Zsófi a nemzetközi sztáregyüttes női vokalistája.Nagy visszatérő aamely a Billboard Hot 100 összesítése alapján a 90-es évek első számú diszkóbandája volt. Legnagyobb slágerük, a „Mr. Vain" 13 országban, köztük Németországban, Ausztráliában és az Egyesült Királyságban volt egyszerre listavezető 1993-ban, ezzel egy teljesen egyedülálló könnyűzenei rekordot állítva fel.Igazi zenei csemegének számít aakik a „Run-A-Way", „Surrender" és „Walking" című slágereikkel a Tisza Gyöngye legszebb napjait idézik. Az elektronikus zene rajongói sem maradnak világsztár nélkül: június első hétvégéjén az Újszegedi Partfürdőn lép fel a 2000-es évek első felének egyik legnépszerűbb európai DJ-formációja, a „Hypnotic Tango"-val befutottAz új nevekkel immáron 8 retrovilágsztárt hoz Szegedre a Deja Vu: a szervezők 2016. végén jelentették be a 18 év után visszatérő– the Comeback Show-t, a-t, a hiphopikon-t és az ezredforduló No.1. fiúegyüttesét, a brit-ot. A minden eddiginél erőteljesebb fellépői névsor még mindig nem teljes: március 10-én újabb kedvencek és rengeteg meglepetés kerül majd napvilágra. (X)