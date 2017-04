Siklás a Sancer-tó fölött és a lombok között

A tavaszi szünetben, így húsvétkor is újra várja a látogatókat a gyerekeknek és a felnőtteknek is egyaránt izgalmas élményeket kínálóa Szegedi Vadaspark szomszédságában. Húsvétkor ráadásul meglepetések is várják a kisebbeket. A többhektáros gyönyörű természeti környezetben működő kalandparkban több mint 250, különböző jellegű és nehézségi fokú élményelemet próbálhatnak ki a vendégek – a különféle siklópályáktól a mászófalakon át a fák lombkoronájában kialakított akadálypályákig.

– Már az ovisok is találnak érdekességeket a játszóterünkön, de 6 éves kortól szinte minden élményelemet ki lehet próbálni – mondta el Tóth Boromisza Béla parkvezető. A vendégeket animátorok készítik fel, és segítik, hogy biztonságosan teljesíthesse mindenki a számára vonzó kihívást, és valódi élmény legyen például a Sancer-tó fölötti kötélpályán az átsiklás.Mivel a kalandparknak helyet adó terület maga is a természet része, nem csak a feladatok teljesítése ad lehetőséget a feltöltődésre és a kikapcsolódásra. A park akár családi és céges piknikeknek és más rendezvényeknek is kellemes környezetet biztosít – a csapatépítő tréningek, kihelyezett iskolai tanórák mellett. Ha netán hűvösebbé vagy esősebbé válik az idő, akkor is van lehetőség a jól felszerelt, nagy területű kiszolgáló épületben a hasznos időtöltésre.

Ráadásul nem csak a kalandpark élményelemeivel tölthetik el kellemesen az időt a látogatók: aki ugyanis jegyet vált ide, az a Szegedi Vadasparkba is ingyenesen átmehet. Így az akadálypályák izgalmas leküzdése a hazai és egzotikusabb állatvilág megismerésével együtt egész napos gazdag programot kínál minden látogatónak.

KalandoZoo Kalandpark

6725 Szeged, Cserepes sor 47.

E-mail: info@kalandozoo.com

Facebook: KalandoZooSzeged

Telefon: 06-30-223-2160

A kalandpark vezetője elmondta, a tavaszi iskolaszünetet követően hétvégéken tart nyitva a park, terveik szerint pedig a teljes nyári szünetben nyitva lesznek. (X)