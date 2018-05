Speciális játszótér építését segíti az ötéves Art Hotel Szeged

(x)

Vidám gyerekcsivitelés töltötte meg a hotel udvarát, ahol sérült és ép gyerekek együtt ünnepeltek. A küldetésének megfelelően közösségi központként is működő művészetpártoló intézmény öt év után jótékonykodni szeretne, ezért az eseményen befolyt teljes pénzösszeget egy sérült gyerekek által is használható játszótér megépítésére ajánlotta fel.‑ A GEMMA-játszótér megvalósításáért az egész város összefogott, ezért csatlakoztunk mi is a kezdeményezéshez, amivel méltó módon ünnepelhetjük meg az ötödik évfordulónkat ‑ fogalmazott Gál István szállodaigazgató, hozzátéve: a fél évtizedes hotel az „ünnepeljünk és tegyünk jót együtt" mottó jegyében a fogyatékossággal élő gyermekek integrációját tűzte ki célul.Éppen ezért az ingyenes rendezvényen a szálloda és a GEMMA Központ munkatársai közösen szórakoztatták a sérült és az ép gyerekeket, akik festettek, gyurmáztak, az olvasósarokban pedig könyveket nézegettek. A résztvevők palacsintát, sütit, vattacukrot és limonádét kóstoltak, a gemmás gyerekek által készített tárgyakat vásárolhatták meg, cserébe pénzt tehettek az adományládákba. A bátor vállalkozók kipróbálhatták a kerekesszéket, és terápiás kutyát simogathattak. A családi nap legszórakoztatóbb eleme kétségkívül Kőhalmi Ferenc bűvész szórakoztató műsora volt, aki saját dalaival és bűvésztrükkjeivel alaposan megdolgoztatta a kicsik és a nagyok rekeszizmait.A programok legfőbb üzenete az integráció fontossága volt ‑ ezt szimbolizálja az a vászonkép is, amelyet a résztvevő gyerekek és felnőttek ujj- és tenyérlenyomataikkal közösen díszítettek. Az alkotás a GEMMA Központban kap helyet csakúgy, mint a speciális játszótér, amelyet a gyermeknap apropóján május 25-én adnak át a sérült gyerekek fejlesztésével foglalkozó GEMMA Szociális Szolgáltató Központ és Fejlesztő Iskola udvarán.A játszótér teljes mértékben adományokból épül meg, a játékok összköltsége körülbelül 7 millió forint. Kiss Zsuzsa, a GEMMA Kft. ügyvezetője elmondta, kerekesszékkel is használható hinták, homokozó, fekvő beteg gyerekeknek szánt fészekhinta, járóknak és kerekesszékeseknek is alkalmas forgó, valamint mászófalas csúszda, kötélhíd és egy speciális hangállomás is helyet kap az 500 négyzetméteres területen. Az ügyvezető kiemelte, hogy sok névtelen adományozó is a nemes cél mellé állt.