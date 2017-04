Speciális világítási megoldások alumíniumprofillal és LED szalaggal

Ha aprofilt oldalfalba süllyeszted kb. 20–40 cm magasságban, olyan teljesen homogén fénysávod lesz, amely egyedülállóvá teszi irodádat, lakásodat. A LED szalag indirekt, homogén megvilágítást ad, a profil különleges belső parabolaszerű kialakításának köszönhetően kellemes, irányított fényt kaphatunk.A LED profilba különböző teljesítményű és színű (fehér árnyalat, egyszínű színes vagy akár színváltós RGB) LED szalagot is illeszthetünk világítási célunktól függően.Lapos kialakításának (mélység: 13,5 mm) köszönhetően jól illeszkedik gipszkartonba, telepítéséhez nincs szükség a gipszkarton szerkezethez csavarozásra az egyszerű rugós rögzítés miatt.Használható bútorokhoz, falakhoz és állványokhoz is, erre többféle megoldás is alkalmazható – például csavarozás rögzítőelemekkel, vagy használhatunk habosított kétoldalas ragasztót vagy folyékony ragasztót.A profil elérhető natúr alumínium, ezüst eloxált, illetve festett fekete és fehér változatokban is. Háromféle előlappal kombinálható a víztisztától az opálig.