Szabadulós cellaélmény pároknak

– Muszáj kiszabadítani? Meglátogatnék egy kocsmát – így vállalta magára az elbeszélgetésre érkező látogató szerepét hites uram, aki elkísért egy szabadulós játékra. Az agymozgató tornához két ember kell: a fogvatartott és az ő kiszabadítója.Miután a börtönőr valóban a cellafalhoz lakatolta kezem-lábam, rám zárta a rácsos kaput, tényleg a férjemre voltam utalva. A monitor órája kíméletlen számolásba kezdett: egy óránk volt lépésről lépésre közelebb kerülni a helyes számkombinációhoz, amely végül feloldja az ajtózárat.Aggodalomra semmi ok, hiszen én a helyi MacGyverrel érkeztem a játékra – nyugtattam magam, de hamar rájöttem, tévedtem. A játékhoz ugyanis nem a szokványos logikára és látásmódra van szükség. A szándékosan félrevezető jelek könnyen a rossz irányba tereltek bennünket. Amíg rá nem jöttünk az első egy-két jó megoldásra, rövid pórázon csak láncaimat tudtam csörgetni, de utána vadul tapogattunk, nyitogattunk a föld alatti helyiségben egy apró segítség után kutatva.Az egymásra épülő feladatok bőven adnak módot a pároknak egy rögtönzött kis hajcihőre. Itt a sürgető idő miatt könnyen a másik fejéhez lehet vágni pár ingerült mondatot. Illés-Németh Attila, aztárstulajdonosa is tapasztalja, hogy a játék által mesterségesen gerjesztett feszültség nem mindig a békés hangulatú kijutást eredményezi.Legalább most kiderül, mi hogyan és milyen vérmérséklettel győzzük le közösen az akadályokat – lelkesedtem magamban, miközben buzgólkodó férjemet figyeltem. Kulcsok után kutatva, gyors mozdulatokkal térült-fordult a kicsi szobában. Próbáltuk a falfeliratokat dekódolni, összeadni-kivonni, kisakkozni a helyes lépéséket és megtalálni a fiókban talált koszos zoknik értelmét. Szinte már az Elveszett ereklyék fosztogatóinak forgatásán éreztem magam. Egymás után ismételgettük ugyanazokat a kérdéseket, hátha jön valami mentő ötlet, és úgy tűnt, végtelen számkombinációt kipróbáltunk már, mire végre felpattant a lábamon a lakat.Már csak 30 perc van hátra, már csak 20. Az idő észrevétlenül röppent el, az utolsó 10 percben már csak egy sakkbábuhoz vezető megoldás hiányzott, de a dominópöttyök nem hoztak eredményt, és különben is, a jegyzetfüzet meg a toll mire van?! Ki kell jutnunk a rácson, 5 percünk van! Mit kell néznünk, hol van az utolsó számkombináció?Kijutottunk. Nem, nem árulom el, belefértünk-e az egy órába és azt sem, sikerült-e közben összevesznünk. Az egész jó volt. Azt kaptam, amire számítottam, jól éreztük magunkat. Itt is ketten kellett megoldani feladatokat, mint otthon, de eltöltöttünk együtt úgy egy órát, hogy a szokásos „felhívtad, megvetted, befizetted, leszervezted" kérdések helyett a geometriai formák és sakkbábuk jelentésén agyaltunk. És azt sem érdekelt, hogy közben végig figyelt egy kamera.