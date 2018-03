Szakmai Nappal segíti a vállalkozásokat a Délmagyarország

A szakmai napra a belépőjegy kizárólag a Délmagyarország Kiadó szegedi ügyfélszolgálati irodáján (Szeged, Szilágyi utca, a mentőállomással szemben), korlátozott számban 12 ezer forintért vásárolható meg.

(X)

A helyi vállalkozókat segíti a Délmagyarország Kiadó saját rendezvényével, ahol a vendégek meglévő kapcsolataik ápolása mellett újakat is kiépíthetnek. A szakmai nap kiemelt programeleme Batiz András vezetői szerepről szóló előadása, amely a helyi vállalkozások, cégek vezetőit kívánja inspirálni.Az egykor az RTL Klub Fókusz című magazinműsorában országos ismertségre szert tett szerkesztő-műsorvezető az Impact Works kommunikációs cég vezetőjeként személyesen közel ezer tréninget vezetett ‑ elsősorban vállalatvezetőknek ‑ Magyarországon és szerte a világon. Trénerként olyan kommunikációs trükköket és technikákat mutat be, amelyek segítségével a vezetők pozitívan alakíthatják a róluk kialakult képet.A 17 órakor kezdődő előadás után a vendégek állófogadáson vehetnek részt, ahol a trénerrel kötetlenül is beszélgethetnek.