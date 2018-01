Szakmai összefogás nélkül nem megy - a kertészeti ágazat fejlődési esélye

A kertészeti ágazat szereplői egyre tudatosabban tervezik gazdálkodási évüket, termelésüket. Kiderül ez abból is, hogy az idei év elején is számos konferencia foglalkozik a kertészeket érintő változásokról.



- A Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter fővédnökségével megrendezett Zsendülés IV. Kertészeti Konferencia ma az ország egyetlen olyan szakmai konferenciája, ahol a résztvevők első kézből értesülhetnek a kertészeti ágazatot érintő aktuális kérdésekről. Ezen a konferencián egy asztalhoz ülnek a döntéshozók, a szakmai szervezetek, kereskedő cégek, sőt a termelők képviselői is. Az ágazat helyzetének megértéséhez, javításához, a kitörési lehetőségek megtalálásához rendkívül fontos a naprakészség. Ebben segít a Zsendülés – mondta Rácz József, a szervező Kert-Ész Klub Magyarország Egyesület elnöke. Az elnök szerint a szakmai együttműködésre jó példa a Zsendülés, amelynek pénzügyi támogatásából a Kert-Ész Klub Egyesület tagjainak termékeit értékesítő franchise-hálózat, a Vitamin Szalon® is részt vállal. Az elnök hangsúlyozta, ez a konferencia nem a technológiai és termesztési tudnivalókról szól.

– A neves előadók a gazdasági, munkaerő-piaci helyzetről, ágazati lehetőségekről beszélnek. Megismerhetünk sikeres hazai és külföldi kertészeteket, a résztvevők az ország vezető kis- és nagykereskedelmi hálózatainak képviselőivel együtt gondolkodva, közösen tehetnek a kertészeti ágazat fellendítéséért. Az előadások nemcsak az anyagi forrásokat, hanem a megoldási lehetőségeket is megmutatják a résztvevőknek. Hiánypótló rendezvény ez a konferencia – fogalmazott Rácz József.



A Zsendülés teret ad az ágazatban kiemelkedő munkát végző kertészek elismerésének is. A szervezők által alapított Zsendülés-díjakat idén is 7 kategóriában ítélik oda a területükön sikeres szakembereknek.



A kétnapos eseménynek otthont adó Hunguest Hotel Forrásban számos kiállító, 6 tematikus blokk, 6 moderátor, 18 előadó és közel 20 kerekasztal-beszélgetés résztvevő várja a látogatókat. A konferencia felépítése és technikai háttere lehetőséget ad arra is, hogy a résztvevők azonnali visszajelzésekkel befolyásolják a beszélgetés menetét. A speciális applikáció segítségével elküldött kérdésekre az előadók készséggel válaszolnak majd.



www.zsendules.hu; info@zsendules.hu; +36-20/398-0766 További információ és jelentkezés a konferenciára:; +36-20/398-0766

