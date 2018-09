Szandra, az elefánt újra itt lesz!

(x)

Hamarosan a József Attila sugárúton veri fel sátrát a Richter Flórián Cirkusz, Magyarország legnagyobb utazó cirkusza, mely két világrekord számmal, egzotikus produkciókkal, zsonglőrökkel, lovas akrobatákkal, no meg rengeteg állattal ejt ámulatba kicsiket és nagyokat.Szandra, az egy indiai hajószállítmánnyal a Richter Családhoz legokosabb és legdrágábbként érkező elefánt csupán két éves volt a ma 41 éves Richter Flórián cirkuszigazgató születésekor. A nyugodt ormányos – jelenlegi két társával együtt- azóta is sok örömet ad a 65 fős cirkuszos családnak, akik ugyanúgy élvezik a változatos feladatokat és utazásokat mint maguk az állatok.Richter Flórián cirkuszigazgató, a Monte Carlo-i Cirkuszfesztivál Arany és Ezüst Bohóc díjas artistája, Hortobágyi-díjas cirkuszművész elmondta, az állatokkal egész életükben egy idomár foglalkozik, így a közönség azt is megfigyelheti, milyen az ember-állat bensőséges kapcsolata. Az elefántok idomárja, Amadeo elképesztő elefántos kavalkádot mutat be, mely többszörös cirkuszfesztivál díjjal kitüntetett produkció.A világhódító magyar lovasszám, a Magyar Lovas Posta a világon először 20 lóval mutatkozik be Richter Kevinnel, aki a műfaj történetének legifjabb sztárjának számít.Nem maradhat el a szabadidomítás sem, ahol Richter Flórián igazgató lép a porondra “munkatársaival", a lovakkal, akik vezetőszár nélkül hajtanak végre formagyakorlatokat.Az ötven állat között fellép számos teve, zebra, láma is, akik az elefánthölgy, Szandra vezetésével szerepelnek. Elképesztő akrobatikai bravúrokat, ugrásokat és szaltókat mutat be a Flórián csoport, akik produkcióban a lovasakrobatika is szerepet kap.Világrekord számként itt lesz a Brazíliából származó bátor Diorios motoros csoport: tavaly még öt, idén már hat motorral cikáznak a 4,5 méter átmérőjű halálgömbben.Az amerikai sztárbohóc, az olasz származású Davis Vassallo tavaly a világ legnagyobb cirkuszának, a Ringling Brosnak volt a nevettetője: ezúttal a levegőben egy fordított ház plafonján járva mulattatja a közönséget. Titkos trükkjét még a cirkuszosok előtt sem fedi fel.Everton Stella brazil vendégművész a világon egyedülálló műsorszámot mutat be: kerékpárjával a cirkuszkupolában felfüggesztett keretben kerékpározik 10 méter magasban.Lehengerlő mutatványként másodpercenként fog átöltözni a színpadon Szebasztián és Krisztina. A sztárpáros szédítő sebességgel 14 váltás jelmezt cserél le.Szegeden a József Attila sugárúton, a Deák Ferenc Gimnáziummal szemben található meg a cirkusz. A 2-2,5 órás előadások szerdán, csütörtökön és pénteken 18 órakor, szombaton 15 és 18 órakor, vasárnap 11 és 15 órakor kezdődnek. Hódmezővásárhelyen az ALDI mellett lesznek az előadások, szerdán és csütörtökön 18 órakor.Az előadásokra a Délmagyarország szegedi és hódmezővásárhelyi ügyfélszolgálati irodában kaphatók jegyek napilap előfizetőknek 3000 Ft helyett 1500 Ft-ért.