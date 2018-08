Szarvas és hátszín a nyári étlap sztárjai

(x)

– A sörök ihlette étlap koncepciója az, hogy a vendég szabadon kombinálhatja a főételeket a köretekkel, kiegészítőkkel és öntetekkel. Bármi bármivel kérhető az étlapról – kezdte a nemrégiben 21 év szünet után újra megnyitott Hági konyhafőnöke, Sipos-Szabó Tibor. Az étlap megálmodója két különlegességet emelt ki a kínálatból: a szarvast és a hátszínből készült nyársat. A szuvidolt vad erdei fűszerekkel érkezik, a hátszín pedig úgy készül, hogy az egész uruguayi hátszínt kinyitják, kiklopfolják, majd szalonnába és dijoni mustárba hengerelik. A ránézésre is kívánatos ételt a konyhafőnök álmodta és valósította meg.Az ételek nemcsak sörrel fogyaszthatók, hanem egy részük annak felhasználásával készül. A házi BBQ-szószban is van sör, a Hági mártás pedig barna sörrel készül. A köretek kínálatából a bajor sörperec tésztájából formában kisütött Hági roládot emelte ki a konyhafőnök.A Hági Szeged legújabb és egyre népszerűbb rendezvényhelyszíneként kiválóan alkalmas bankettek, osztály- és céges partnertalálkozók vagy akár gyerekzsúrok megtartására. A futball-világbajnokság alatt nagy sikerrel rendezték meg lapunkkal közösen a Délmagyarország–Hági szurkolói klubot, amelyen tehetséges Csongrád megyei csapatok mutatkozhattak be.A Hágit üzemeltető fiatal vállalkozók elárulták, szeptembertől lassan belakják a Kelemen utcai ingatlanrészeket is. Ennek megfelelően az étlap is bővül majd olyan klasszikus fogásokkal, mint például a csülök és a bajor kolbász. A részletes menü megtalálható a, asztalt foglalni pedig atelefonszámon lehetséges.