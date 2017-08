Szauna, színház és ropogós csülök a Tiszán

(X)

– Ez a legcsaládiasabb úszóház az összes közül. Nálunk személyes kapcsolat van a tulajdonos és a vendégek között. Szerintem ez a legfontosabb, ami megkülönböztet minket a többiektől – mondta a Felső Tisza-parton, a FOKA mellett találhatótulajdonosa és üzemeltetője,. A csónakházon már délelőtt 10 órától várják a vendégeket az ingyenes napozóteraszon.Ótott Ferenc, aki nem ismeretlen a szegedi vendéglátásban, hiszen korábban az igen népszerű Bécsi Kávéházat vitte, pontosan tíz éve vezeti a Horthyt, ami jóval több, mint egy úszóház, ez Szeged első vízi színháza Tisza Teátrum néven. – Ebben a szezonban öt előadásunk lesz, most szombaton, augusztus 19-én 21 órától a Karcos bakelit koncertezik. Ilyenkor az úszómű egy része színpaddá alakul – magyarázta a tulajdonos.A gasztronómiai örömökre vágyóknak is ideális helyszín a Horthy Csónakház. A klasszikus zsíros kenyér mellett, amit itt kétkezes zsíros kenyérnek hívnak, nagy, ropogós sváb csülökkel várják a kulináris élvezetek rajongóit. Az egész, 60-70 dekás csülköt lassan forgatva sütik meg 40 perc alatt, majd kovászos uborkával, steakburgonyával és kenyérrel tálalják 1990 forintért.A péntek és szombat esték a buliról szólnak a Horthyn. A péntek inkább a fiatalabbak körében népszerű, akkor elektronikus zene szól, a szombat este a slágereké és a 30 feletti korosztályé.A Horthy egyre népszerűbb helyszíne csapatépítő tréningeknek, baráti főzéseknek, ami nem csoda, hiszen 5000 forintért minden eszközt biztosítanak. – 10–70 literes bogrács, állvány, gázpalack, gázrózsa, a sütögetéshez acéltárcsa, de igény esetén tűzifát is adok, a résztvevőknek csak az alapanyagot és egy szakácsot kell hozniuk – sorolta Ótott Ferenc.A Horthy Csónakházhoz tartozó partszakaszon található valószínűleg a világ legolcsóbb konditerme, ahová 300 forint a napijegy és 3000 forint a havibérlet. A gépek nem a legújabb divatnak megfelelőek, de a célnak megfelelnek.Ezzel még nem ér véget a Horthyn található különlegességek és egyedi szolgáltatások sora, mert ez Szeged egyetlen olyan úszóműve, amelyen négyszemélyes finn szauna üzemel. Az egészséges izzadás után egy vödör Tisza-vízzel hűthetjük le magunkat. Ha hideg italok segítségével szeretnénk lehűlni, akkor az üdítők mellett kézműves, zsombói és csíki sörök közül válogathatunk. A minőségi borokból készült fröccshöz a szóda ingyenes!