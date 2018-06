Szegeden is megéri a nyugdíjasmunka

Szeged

6722 Szeged, Honvéd tér 5/b

Telefon: +36-62/312-532



Egy átlagos munkavállalónak havi nettó 100 ezer forintos bevételhez 150 376 forintot kell keresnie. A nyugdíjas-szövetkezetben dolgozóknak viszont már 117 647 forintos fizetésből is 100 ezer forintjuk marad meg. Ilyen jelentős a kedvezmény, amellyel a nyugdíjasok munkavállalását támogatják.Persze a pénz nem minden, nem csak ezért éri meg a nyugdíjasmunka. „Azért kezdtem újra dolgozni, hogy emberek között legyek, ne otthon unatkozzak, nem köt le az olvasás és a tévénézés egész nap" – jelentette ki Szakall Gyula, aki egy benzinkúton vállalt kisegítői munkát. Talán hihetetlen, de Németországban a 64 év felettiek 11 százaléka vállal munkát, miközben hazánkban mindössze 2,4 százalék.„Jó érzés, hogy úgy fekszem le esténként, hogy ma is tettem valamit, és úgy kelek fel reggelente, hogy hálát adok a jó Istennek" – erősítette meg Szakall Gyula, akinek a munkahely közelsége volt a döntő tényező. Csongrád megyében sem kell messzire utazniuk a kedvező adózású munkalehetőségért a nyugdíjasoknak, hiszen az egyik legjelentősebb nyugdíjas-szövetkezet, a Keleti Szomszédok szegedi irodájában is várja a munka iránt érdeklődőket.Most számos munkalehetőség közül válogathatnak a nyugdíjas munkavállalók a Keleti Szomszédoknál. A teljesség igénye nélkül soroljuk fel a nyitott állásajánlatokat: pénztáros, eladó, zöldség-előkészítő, építésvezető, portás, udvaros, adminisztrátor, kárpitos, villanyszerelő, lakatos, összeszerelő, csomagoló, gépi munkás.Jelentkezni a Keleti Szomszédok szegedi irodájában lehet személyesen (Honvéd tér 5/b), illetve tájékoztatást adnak a következő telefonszámon is: +36-62/312-532.