Szegeden nyított új, európai színvonalú bemutatótermet a Lexus

A piac legszélesebb, autóinak formavilága és kézműves kidolgozottsága révén hazánkban is hónapról hónapra értékesítési rekordokat döntő japán prémiummárka, ahazai márkakereskedői hálózatának bővítése mellett döntött. Az autói legendás megbízhatóságáról és az általuk kínált alacsony üzemben tartási költségekről ismert luxusautó-márkanyílt meg, és már most Európa egyik legszebbjének számít. A Lexus márkakereskedések megnyitásának jogát csak a hosszú évek során bizonyított, folyamatosan a legmagasabb ügyfél-elégedettséget elérő Toyota márkakereskedések kaphatják meg. Nem véletlen, hogy a második hazai Lexus bemutatótermetnyithatta meg: a vállalat neve 1992 óta Monoron, 2013 óta pedig már Szegeden is egyet jelent az ügyfelek kiszolgálásának egyedülállóan magas színvonalával.„Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ma már több mint 15.600 állandó ügyfelet kiszolgáló vállalatunk megkapta a második magyarországi Lexus márkakereskedés megnyitásának jogát, és így ünnepelhetjük fennállásunk 25 éves jubileumát. Ahogyan vállalati hitvallásunk alapját eddig is az ügyfélközpontúság jelentette, a jövőben is erre törekszünk majd, mindent megtéve, hogy a Lexus alapelvét, a japán vendégszeretetet megtestesítő Omotenashi-filozófiát szegedi és délkelet-magyarországi ügyfeleink is megtapasztalhassák majd" – fogalmaz, a Kovács Autóház ügyvezetője.

„A Lexus sikerének egyik kulcsa az élvonalbeli dizájnt és a kézműves kidolgozottságot a jövőbe mutató technológiákkal, a kompromisszumok nélküli minőséggel és a környezetbarát hibrid hajtással ötvöző modellportfóliónk. Ugyanakkor abban, hogy a magyarországi prémium hibridpiac értékesítéseinek 71,8%-át jegyző Lexus az idei év első félévében a prémiumpiaci növekedés üteménél hatszor gyorsabban tudta növelni értékesítéseit, legalább ilyen fontos szerepe van az ügyfeleink legmagasabb színvonalú kiszolgálását alappillérként kezelő vállalati filozófiánknak. A Kovács Autóháznak és a Lexus Szegednek köszönhetően ezt a jövőben reményeink szerint még több új ügyfél tapasztalhatja majd meg" – avat be, a Lexus magyarországi vezetője.