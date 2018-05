Szegedre érkezik az Invitel nyári rendezvénysorozata

A rendezvény időpontja és helyszíne:

2018. május 26. – Szeged, Hídivásár

Belvárosi híd, Híd u., Oskola u.

Az Invitel szeretné minél jobban megismerni a szolgáltatási területén élőket, ezért idén nyáron is számos városba ellátogat. A vállalat régóta törekszik arra, hogy támogassa a minőségi televíziózás és a tudatos internethasználat terjedését, ezért minden lehetőséget megragad szolgáltatásai fejlesztésére. A nagy sebességű internetnek köszönhetően új lehetőségek nyílnak meg az élet számos területén, így a munka, a tanulás vagy a szórakozás során – többek között ezt is szeretné megmutatni az Invitel rendezvénysorozatának keretében.A Hídivásár résztvevői az Invitel standjánál számos érdekes programon vehetnek részt. Kipróbálhatják például az X-box készüléket, mellyel különböző sportjátékokban tesztelhetik ügyességüket, a vállalkozó kedvűek pedig részt vehetnek egy mini Lego város megépítésében is. A látogatók emellett egy izgalmas játékkal, a batakkal tehetik próbára gyorsaságukat, mely többféle játékmódban teszteli a reakcióidőt. Az Invitel természetesen számtalan más aktivitással is készül kicsiknek és nagyobbaknak egyaránt, köztük színezősarokkal és krétafallal.Az érdeklődők a színes programokon túl megismerkedhetnek az Invitel nyári ajánlatával: 12 hónapos határozott idejű szerződés esetén a cég új ügyfelei a tévé-, internet- és telefonszolgáltatás együttes megrendelésével a televízió szolgáltatást 6 hónapon keresztül díjmentesen vehetik igénybe. Sőt az Invitel kínálatában most kamatmentes részletre elvihető Sony SmartTV is megtalálható, amely jó választás lehet azoknak, akik szeretnék megtapasztalni a gyors internetben rejlő előnyöket. Az okostelevízió ugyanis nemcsak a HD adás és az interaktív tévézés miatt jelent igazi élményt, de internetezhetünk, YouTube videókat nézhetünk, vagy akár a Facebookra is csatlakozhatunk a segítségével.Látogasson el Ön is az Invitel standjához, hozza el családját, játsszanak ajándékokért, és hangolódjunk együtt a nyárra!