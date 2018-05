Szegedről a Nagyvilág!

(x)

Az idei nyár is megannyi gyönyörű meglepetést tartogat a Z(s)EPPELIN utazóközönségének: tengerparti pihenés, a szomszédos országok legvonzóbb nyári célpontjai, gasztró-körutazások és Észak-Európa ezernyi lélegzetelállító látványossága is helyet kapott az iroda idei kínálatában! Bejárhatja a közeli Szlovénia varázslatos helyszíneit, meglátogathatja az örök város, Róma ikonikus nevezetességeit vagy akár Svájc rejtett kantonjaiban vonatozhat vadregényes tájakon keresztül…A Z(s)EPPELIN Utazási Iroda egész évben indít körutazásokat, városlátogatásokat szakképzett idegenvezetőivel, magas színvonalú autóbuszokkal, 3–4*-os szállodai elhelyezéssel! Számos autóbuszos programjukhoz repülővel történő csatlakozás is megoldott, és az iroda több mint 24 éves tapasztalatával a lehető legnagyobb biztonsággal utaztatja évenkénti 340–370 csoportját. A folyamatosan bővülő törzsutasközönség a legnagyobb visszaigazolás az iroda megbízható és lelkiismeretes munkájáról: a Gibraltári-szorostól Toscanán át az Északi-fokig vagy akár a bolgár Napospartig Európa minden szegletét bejárhatjuk, de betekintést nyerhetünk Európán túli desztinációk, így India, Vietnam, Kambodzsa, Dél-Afrika és az Egyesült Arab Emírségek mindennapjaiba is…Szegedi indulás, ingyenes budapesti parkolás és ingyenes transzferszolgáltatás garantálja minden Z(S)EPPELIN-utas kényelmét!