Szeretnek bringázni a ContiTech Szeged munkatársai

2



www.continental-jobs.com Legyen Ön is a Continental munkatársa! Nézze meg nyitott pozícióinkat, és jelentkezzen a karrieroldalunkon keresztül!

(X)

Május 14. és június 11. között 2150 cég 2375 csapattal és 5942 résztvevővel kerékpározott Magyarország egész területén a „Bringázz a munkába!" kampány során. Vállalatunk célja volt megmutatni, hogy bringával könnyen, gyorsan és szabadon lehet akár munkába is járni, ezzel is népszerűsítve a kerékpározást Magyarországon.Szeged bekerült az öt legtöbbet bringázó város közé, melyhez a ContiTech Szeged csapata is nagyban hozzájárult. Több munkatársunk is csatlakozott a programhoz egyénileg vagy csapatban, közel 20 fővel. A kampány során 1448 km-t tettek meg kollégáink 111 nap alatt, 208.546 Ft-ot takarítottak meg, 26.072 kalóriát égettek el és 230 kg-mal kevesebb CO-t bocsátottak a levegőbe.Gratulálunk természettudatos kollégáinknak ehhez a fantasztikus teljesítményhez és kitartáshoz!Következő önkéntes akciónk ősszel a TeSzedd! önkéntes szemétszedési kezdeményezésben való részvétel lesz, hogy közös erővel még szebbé és tisztábbá tegyük Szeged városát.A Continental AG öt divíziója (Interior, Chassis & Safety, Powertrain, ContiTech, Tyre) végez gyártó-, szoftverfejlesztési és kereskedelmi tevékenységet Budapesten, Veszprémben, Szegeden, Makón, Vácott, Nyíregyházán valamint Budaörsön. A vállalat 2018 májusában Budapesten nyitotta meg mesterséges intelligencia központját, debreceni elektronikai gyárának zöldmezős beruházása 2018 harmadik negyedévében kezdődik.