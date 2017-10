Színes szakmai programok a kamarában

Színházba megy a Reklámklub



Ismét kilép a kamara falai közül a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kommunikációs és Reklámklubja. A klub tavasszal a Móra Múzeumban járt, míg holnap, az-az 2017. október 27-én 14 órakor pedig a szegedi Nemzeti Színházba látogat el, ahol az intézmény kommunikációjáról szóló információk mellett a teátrum kulisszái mögé is bepillantást nyerhetnek a résztvevők Gyüdi Sándor színház főigazgató kalauzolásával. A Kommunikációs és Reklámklub azonban nem lenne Kommunikációs és Reklámklub, ha a rendezvényen nem esne szó a Szegedi Nemzeti Színház kommunikációs tevékenységéről, így arról is szó esik, hogy a teátrum hogyan jut el a közönséghez, amelynek tagjait az elmúlt években felgyorsult informatikai világ eszközeinek köszönhetően már új csatornákon is igyekeznek elérni.



Novemberben is Humán Klub!



A gazdasági önkormányzat és a Humán Szakemberek Országos Szövetsége 2017. november 15-én 15 órakor rendezi meg a Humán Klub ülését a kamarai székházban. A klub vendége és előadója ezúttal prof. dr. Klein Sándor, a Pécsi Tudományegyetem Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet és Ergonómia és Munkapszichológia Intézeti Tanszék nyugalmazott egyetemi tanára tart előadást, akivel interaktív beszélgetést folytathatnak a résztvevők. A tervezett témák között a munkamorál, a munkaattitűd mérése, a Z-generáció motiválása, az érzelmi intelligencia és annak mérése szerepel.



Fórum a szellemi tulajdon védelméről



A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara együttműködve a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatallal, 2017. november 14-én szellemitulajdon-védelmi rendezvényt szervez VIVACE programhoz kapcsolódva. Az kamara szegedi székházában két iparjogvédelmi szakértőtől, Siklós Katától és Babiliai Ildikótól hallhatnak a résztvevők egyebek mellett az innovációhoz kapcsolódó szellemitulajdon-védelemről, valamint a védjegyekről és a formatervezésről.

