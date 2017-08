Színkavalkád augusztusban - Tippek a Szeged Plazától: ezeket az árnyalatokat viseld

(X)

A türkiz igazi megunhatatlan szín, amely nem maradhat ki a nyári repertoárból, ráadásul ezzel a színnel az őszbe is csempészhetünk egy kis nyárias hangulatot. A divat világában hivatalosan 2010-ben volt az év színe. A trópusi tengert, a nyarat, a vizet idézi. Rejtélyekkel teli szín, ami lehet kék, de zöldként is megállja a helyét. Öltözködésünkbe építve viselhetjük ruhaként, cipőnkön vagy kiegészítőinken is, de bátran sminkelhetünk a türkiz árnyalatokkal, és ne feledkezzünk meg a mostanában elérhető, gyönyörű türkiz körömlakkokról sem, amiből több árnyalatot is beszerezhetsz a Szeged Plazában találhatóüzletből. Fehérrel kombinálva valódi nyári, letisztult, izgalmas hatást érhetünk el. A fekete komorságát nagyon jól ellensúlyozza, és feldobja annak mélységét. Sötétebb és világosabb árnyalatával fantáziánk szerint játszhatunk, és egybeszerzett arany vagy ezüst ékszerrel kombinálhatjuk azokat.A citromsárga szín igazi gondolatébresztő. A napsütés színe, amit az örömmel, boldogsággal kapcsolunk össze, ezért ezt viselve életkedvet, vidámságot sugároz, és jókedvre derít. Az élénksárga szín kitűnő kombináció feketével, de fehérrel is remekül működik. Ha bátrabbak vagyunk, akkor viselhetjük türkizzel és pinkkel is, egy ilyen összeállításban igazán különlegesek leszünk. Aki pedig szeretne valami egyedit, valami mást, bátran viseljen citromsárga napszemüveget, hajpántot vagy könnyű, nyári kalapot. A-ben nemcsak cipőket, de akár citromsárga táskát is beszerezhetsz.Az idei év egyik kedvenc árnyalata a pink. Ez a szín a romantikát, az optimizmust, a barátságot jelképezi, és a nőies tulajdonságokat mutatja meg. Roppant stílusosak leszünk, ha ezt választhatjuk, szinte minden alkalomra tökéletes, könnyű, nyár esti sétákhoz éppen úgy, mint buliba vagy csak sima hétköznapokon. Rengeteg színnel kombinálhatjuk. Fehérrel, feketével vagy szürkével kissé visszafogottabb lesz a hatás. Ha valami feltűnőre vágyunk, akkor viseljük sötétkékkel vagy narancssárgával, és nem marad el a kívánt hatás. Szerezd be kedvenc pink árnyalatodat akár aben vagy aben!A narancssárga fényes, derűt, energiát sugároz, a nap melegének színe. Mediterrán hangulatot, egyfajta életérzést kínál, ami a nyaralások emlékét idézi, ezért szívesen viseljük hétköznapokon is. Ráadásul csakúgy, mint a citromsárga, a narancs is visszaköszön az őszi táj szépségében. Feketével, pinkkel kombinálva kiemelhetjük ennek a csodálatos színnek minden előnyös tulajdonságát, de ha nem szeretnénk ruhaként magunkon viselni, akkor válasszunk narancsos árnyalatú körömlakkot, szemceruzát, esetleg egyéb kiegészítőket viseletünkhöz. Irány aés szerezz be egy trendi narancs árnyalatú ruhadarabot!A 2017-es év színe, de mint ilyen, hamarosan lejár az ideje, hiszen fogynak az évből hátramaradt hónapok. Reményteli szín, amely a természettel köti össze viselőjét. Nem könnyű ezt az árnyalatot viselni, mert kevés színtípusnak áll jól, viszont feketével, fehérrel, akár kékkel kombinálva, kiegészítőként viselve beépíthetjük a ruhatárunkba. Egy zöld kendőnek pedig a hűvösebb estéken mindig hasznát vesszük. Aben biztosan megtalálod a legjobb darabokat.