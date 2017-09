Szoftverek, melyek nélkül, ha ismerné őket, nem tudna dolgozni

Többek között ezzel szembesítette a jelenlévőket Szegvári Péter, a PC Trade Systems szoftverfejlesztési üzletágvezetője aelnevezésű rendezvényen.Hétköznapi nyelven, saját munkájukon keresztül beszéltek az előadók a cégvezetők, döntéshozók számára hasznos informatikai lehetőségekről és problémák megoldásáról a PC Trade Systems Kft. csütörtökön megtartott VIP reggelijén.Harmadik alkalommal rendezett VIP reggelit Szegeden a PC Trade Systems Kft. Tóth Gábor ügyvezető röviden beszélt a 15 éves cégről s arról, hogy nehéz követni, mi történik a nagyvilágban, az informatikában. Közvetítő szerepet játszanak, hogy a cégek számára fontos mindennapi informatikai problémák megoldásairól hétköznapi nyelven essen szó, az előadók konkrét példáján keresztül.Számos példával fűszerezte „A jövő technológiái a munkámban – Felsőoktatás és a digitalizáció" című előadását Kovács Péter, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának dékánja is. Szellemesen beszélt arról, hogy egykor papíralapon ment a kurzusfelvétel, és a portáról kölcsönözte a mobil projektort az előadó, ma minden tanteremben ott a profi berendezés. Szóba került a kar új távoktatási rendszere, illetve az informatikai, oktatás-módszertani fejlesztési célkitűzései is.Kocsis István, a HP Inc. Magyarország Kft. technikai szakértője arról beszélt, meggondolandó, hogy különböző komponensekből rakjuk-e össze a számítógépet, amelyről azt gondoljuk, hogy az jól kiszolgálja majd speciális igényeinket. Lehet, hogy olcsóbb, de biztos, hogy nem lesz olyan hatékony, munkafolyamatra hangolt, mint azok a HP gépek, melyek úgy vannak fejlesztve, hogy együttműködnek azokkal a cégekkel, amelyeknek a szoftverei majd futnak az adott számítógépen.Szegvári Péter, a PC Trade szoftverfejlesztési üzletágvezetője a szoftverek fontosságáról beszélt, hogy miért nem lehet már ma ezek nélkül élni. A digitalizáció felgyorsult világában hátrányba kerülhetnek az üzleti szereplők, de az intézmények is. Fontos, hogy a feladatokat speciális szoftverek végezzék el helyettünk, s ha nem így van, a fejlődés könnyen elszáguld mellettünk, és két-három év után már hiába igyekszünk. Szemléletváltásra van szükség, hogy a szoftvert ne olyan dolognak tekintsék, ami a mindennapokat hátráltatja, hanem segítségnek a hétköznapi üzleti életben. Így a felszabaduló időnket és energiánkat valóban hasznos dolgokra fordíthatjuk.Napjainkban már több ilyen szoftver létezik. A találkozó tanulsága, hogy a vezetőknek javasolt ezeket mielőbb feltérképezni és bevezetni.

