Szülinapi akció apukáknak

GlobeCentre Egészségközpont

6724 Szeged, Kenyérgyári út 11.

Időpont-egyeztetés:+36-20/289-0778

E-mail: info@globecentre.hu

További információért katt: globecentre.hu 6724 Szeged, Kenyérgyári út 11.Időpont-egyeztetés:+36-20/289-0778E-mail:További információért katt:



(x)

Szülinapi kedvezményekAz egészségközpont egyik születésnapi akciója azon apukáknak szól, akik gyermekeiket elviszik a Fogtündérhez, és a kicsik fogászati kezelésen vesznek részt. Ezek az édesapák egész júniusban ingyen részesülhetnek a 3000 forint értékű állapotfelmérésben. Nem kell mást tenniük, csak beülni a fogászati székbe, ahol most térítésmentesen vizsgálják meg fogait.A másik akció keretében a Globe Centre rajzpályázatot hirdet a 6-10 éves, illetve a 10-14 éves korosztály számára: a téma a Fogtündérek varázsképességei. A nyertesek lehetőséget kapnak részt venni a Fogtündér segéd programban, illetve szájápoló ajándékcsomaggal gazdagodnak.Kik a Fogtündér segédek?A Globe Centre Fogtündérének feladata a gyermekekkel való kapcsolatteremtés és a fogászati kezelés miatt a kicsikben rejlő szorongás oldása mesével, beszélgetéssel, játékokkal.A gyerekek Fogtündér segédként tippeket és trükköket tanulhatnak meg a helyes fogápolásról, megtudhatnak egy-két titkot a Fogtündérek birodalmáról, és bátoríthatnak olyan gyerekeket, akik tartanak a fogorvostól. Ez idő alatt a gyerkőcök családjukkal együtt ingyenes fogászati felmérésen vehetnek részt, valamint minden esetleges kezelésből 10% kedvezményben is részesülnek.Fogtündér segéd az az 5. életévét betöltött gyermek lehet, aki pályázik erre a posztra. A pozíció 1 teljes hónapig élvezhető, ez idő alatt minimum 2, legfeljebb 4 délutánt tölthet el a kicsi a Fogtündérrel.A küldetés: prevencióA megelőzés már a működése elejétől kiemelt fontosságot kapott a Globe Centre Egészségközpont életében. Ezért is kezdte el a Fogtündér Prevenciós Programot, ami azóta is töretlenül működik. Munkatársaik a Fogtündérrel együtt óvodákat, iskolákat látogatnak meg rendszeresen, hogy a gyerekeket a helyes fogápolásra és a helyes táplálkozás alapjaira neveljék.Nagyon kevesen vannak tudatában annak, hogy a prevenciónak valóban hangsúlyos szerepe van az egészséges fogak megőrzésében. A rendszeres és helyes fogápolás, a minimum féléves kontroll és fogkő-eltávolítás valóban képes megelőzni azon állapotok kialakulását, melyek fogvesztést okozhatnak. Sokan nem tudják, hogy egy lappangó fogászati góc nemcsak szájüregi problémákat tud okozni, hanem sok más betegség kialakulásához is vezethet, mint például hajhullás, allergia vagy ízületi bántalmak.A féléves kontroll azért különösen fontos, mert a fogszuvasodást időben észlelve a fog még megmenthető, ami nemcsak a fájdalomtól és problémától kímél meg minket, hanem nagyobb összegek kifizetésétől is, hiszen egy fog pótlása mindig többe kerül, mint egy egyszerű fogtömés.