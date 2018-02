Tagozati és térségi beszámoló ülések a kamarában

A tagozatok beszámoló üléseit Szegeden, a kamarai székházban rendezik meg. Ezek sorát február 19-én az Ipari Tagozat rendezvénye nyitja. Ezt február 20-án a Szolgáltatási Tagozat és a Kereskedelmi Tagozat együttes ülése követi. Ekkor infokommunikációs megoldásokról és az ehhez társuló szemléletről Szegvári Gábor informatikai szakértőtől hallhatnak a résztvevők a beszámolók mellett. Sőt terítékre kerül a kamarai gazdasági jövőkép is, amelyet Majó-Petri Zoltán, a kamara Gazdaságfejlesztési Munkabizottságának elnöke mutat be. A tagozati beszámolókat a Kézműipari Tagozat március 13-i ülése zárja, ahol ismét az informatika kerül az előtérbe. A vállalkozások működését segítő megoldásokat Papp Zoltán IKT-tanácsadó mutatja be.

A térségi üléseken a kamara megyei és térségi vezetői beszélnek a 2017-ban elvégzett feladatokról, valamint a 2018-re vonatkozó tervekről. Az első ilyen esemény február 19-én 16 órakor Hódmezővásárhelyen, a Városháza dísztermében lesz. Ekkor Hegedűs Zoltán polgármesteri jogköröket gyakorló alpolgármester lesz a vendége a vállalkozói fórummal egybekötött eseménynek. Makón február 26-án 15 órakor várják a kamarai tagokat a Grand Hotel Gloriusban, ahol Farkas Éva polgármester tájékoztatja a résztvevőket a település terveiről.

A kisteleki térségi szervezet március 6-án tartja ülését a polgármesteri hivatalban, ahol Nagy Sándor polgármesterrel is konzultálhatnak a jelenlévők. A gazdasági önkormányzat Szentes térségi szervezete március 7-én az Aranykalász Étteremben várja a résztvevőket, ahol Szirbik Imre polgármester és Farkas Sándor országgyűlési képviselő beszél a település és vonzáskörzetének helyzetéről és terveiről.

Másnap, március 8-án a csongrádi polgármesteri hivatalban gyűlnek össze a vállalkozások képviselői, akikhez Bedő Tamás Albert polgármester is szól majd. Végül Mórahalmon, az Aranyszöm Rendezvényházban Nógrádi Zoltán polgármester a város helyzetéről és a vállalkozásokat érintő tervekről tart tájékoztatót a CSMKIK Mórahalmi Térségi Szervezetének beszámoló ülésén.



Tagozati ülések Helyszín: Kamarai Székház (Szeged, Párizsi krt. 8-12.) Tagozat Időpont Szakmai előadás Ipari Tagozat febr.19. 8 óra - Szolgáltatási Tagozat febr.20. 9 óra Infokommunikációs megoldások és szemlélet bemutatása

Előadó: Szegvári Gábor, PC Trade System Kft. Kereskedelmi Tagozat febr.20. 9 óra

Kézműipari Tagozat márc.13. 14 óra Infokommunikációs megoldások és szemlélet bemutatása

Előadó: Papp Zoltán, az MKIK IKT-tanácsadója







