Tájékoztató

Tisztelt Ügyfeleink!A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit a hulladékszállítási díjhátralékok beszedésével az utóbbi időben történt visszaélésekkel kapcsolatosan.A jogszabályi rendelkezések értelmében a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: NHKV Zrt.) saját számlázórendszeréből állítja ki a számlákat a közszolgáltatók adatszolgáltatása alapján, valamint ellátja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak beszedésével és kezelésével összefüggő feladatokat is.A díjhátralék beszedésével az NHKV Zrt. megbízta a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot.A számla esedékességét követően fennálló számlatartozás beszedése érdekében az ingatlanhasználókat személyesen keresik fel a hátralékkezelők. Sajnálatos módon azonban megjelentek a területen a csalók, akik követelésbehajtás jogcímen pénzt szednek be a lakosságtól.A hátralékkezelők minden esetben fényképes igazolvánnyal igazolják kilétüket, továbbá személyük az NHKV Zrt. ügyfélszolgálatán is ellenőrizhető.(NHKV Zrt. központi telefonszáma: +36-1/999-6464)A hátralékkezelők az NHKV Zrt. által előállított „Beszedési értesítő" alapján jogosultak készpénzben átvenni a díjtartozás teljes összegét. Kérjük, minden esetben szíveskedjenek ellenőrizni a beszedési értesítőt.A helyi közszolgáltató a követeléskezelők munkájáért nem felelős, a követeléskezelésre nem jogosult.A hulladékszállítási számlán szereplő ügyfélszolgálatok felkeresése esetén lehetőség van pótcsekk, számlamásolat, egyenlegközlő kérésére.Az NHKV Zrt. a személyes hátralékbeszedéssel párhuzamosan megteremtette a lehetőségét a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázását is érintő adatváltozások személyes bejelentésének is a díjhátralékot felhalmozó ingatlanhasználók részére. A hátralékkezeléssel egy időben történik az adategyeztetés a hatályos adatkezelési irányelveknek megfelelően.További információ a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésével kapcsolatban, valamint az alkalmazott fizetési kedvezmények biztosításának eljárásrendjéről az NHKV Zrt. weboldalán található ().Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf. 333 • Telefon: +36-1/999-6464Fax: +36-1/211-1419 • E-mail:"Közös ügyünk a környezetünk!"