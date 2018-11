Takarékoskodjon a fűtéssel norvég módra!

A felsorolt termékek megtekinthetők a Solar Konstrukt Kft. Napelem és Elektromos Fűtés Szaküzletében, de webshopon keresztül is megvásárolhatók.



A skandináv országban évtizedek óta elsősorban az elektromos fűtés a jellemző. A norvég elektromos fűtőpaneleket önálló fűtésre tervezték, de kiegészítő fűtésként is remekül beváltak.Fűtése a konvekciós elven alapszik: alul beáramlik a hűvös levegő, áthalad a fűtőbetéten, ami felmelegíti azt és felfelé áramolva távozik. A fűtőbetét egy kerámiaházban lévő speciális fémötvözet, melynek hőmérséklete alacsony, nem izzik működés közben. Nincs kellemetlen, égett por szag működés közben. Amint a helyiség hőmérséklete eléri a termosztáttal beállított értéket, a készülék kikapcsol.A norvég fűtőpanel processzorvezérelt termosztáttal felszerelt, amely már a 0,5 °C hőmérséklet-különbségre is reagál, így hatékonyabb energiafelhasználást garantál. A kondenzációs gázkazán fűtéshez képest körülbelül 20 százalékkal magasabb havi rezsiköltséggel kell számolni, de a beruházási költségek ismerete mellett ez a többlet eltörpül. Miért is?A norvég panelek esetében egy 50 négyzetméteres lakás fűtése 250 ezer forintból is megvalósítható, míg egy modern gázfűtés kiépítése körülbelül 1,5 millió forintba kerül. Ha az éves üzemeltetési költségben 100 ezer Ft a különbség a drágább gázfűtés javára, a bekerülési költségen megspórolt összeg ezt a különbözetet 12 évig fedezi. Ugyanez egy 100 négyzetméteres ház esetében nagyjából 8 év árelőnyt jelent. Másik nagy előnye az elektromos fűtésnek, hogy napelemes rendszerrel bármikor lenullázhatjuk a havi fűtésszámlánkat.A fűtőpanel felszerelése és beüzemelése nem igényel szaktudást. A tartókonzolt a falhoz négy csavarral lehet felerősíteni, és ráakasztani a fűtőpanelt. A gyárilag szerelt dugvillát csak be kell dugni a konnektorba, és a panel máris használatra kész. A kiváló minőségű skandináv termékekre a gyártó 5 év cseregaranciát vállal, hiszen a panelekben nincs mozgó vagy kopó alkatrész, ezért bátran lehet hosszú élettartammal számolni.A Solar Konstrukt Kft.-nél e norvég fűtőpanelek több típusa is beszerezhető. Az ADAX NEO fűtőpanel a modern dizájnt, az esztétikus megjelenést és a hatékony, gazdaságosan üzemeltethető fűtési rendszert egyesíti. A korszerű kivitelben legyártott panelek ötféle alapszínben készülnek.A norvég gyártó termékkínálatában megtalálható az ADAX NEO wifis változata is fehér színben, többféle teljesítményben. Használója bárhonnan beállíthatja a kívánt hőfokot az internet és egy alkalmazás segítségével. Az ADAX NEO WIFI fűtőpanellel a fűtésrendszer okostelefonról is vezérelhető és ellenőrizhető.Az ADAX CLEA üveg fűtőpanel a legújabb skandináv elektromos fűtésrendszer. Fekete vagy fehér, edzett üveg előlapja olyan, mint egy plazmatévé. A vezérléséről beépített wifis termosztát gondoskodik. Megfelelő wifihálózat esetén Android és Iphone készülékekkel a fűtés egyszerűen szabályozható.A GLAMOX elektromos fűtőpanel a legzordabb téli időben is biztonságot és komfortot nyújt használói számára már 1960 óta. Az speciális kialakítása miatt elsősorban a légtérbe juttatja a meleg levegőt, ezért kifejezetten alkalmas nagy belmagasságú épületek és rosszabb épületfizikai adottságú helyiségek fűtésére.