Találkozzon a Fogtündérrel!

GlobeCentre Egészségközpont

6724 Szeged, Kenyérgyári út 11.

Időpont-egyeztetés:+36-20/289-0778

E-mail: info@globecentre.hu

További információért katt: globecentre.hu 6724 Szeged, Kenyérgyári út 11.Időpont-egyeztetés:+36-20/289-0778E-mail:További információért katt:



(x)

Nemcsak a felnőttek tartanak a fogorvostól, ez a félelem már sokszor gyermekkorban kialakul. Ezt legtöbbször úgy orvosolják, hogy a gyermeket elaltatják vagy bódítást alkalmaznak nála. Ez a gyermekeknek traumát okoz és a félelem okát sem szünteti meg, ami így egész felnőtt korukban végig kísérheti őket.Mi a Globe Centre-nél azon dolgozunk, hogy olyan megoldást találjunk a problémára, ahol a félelmet nem gyógyszerekkel oldják, hanem egy olyan világ létrehozásával, ahol a gyermekek biztonságban érzik magukat. Ez pedig a mesék és a varázslat világa.A Globe Centre hivatalos fogtündérét, a Miss Alpok Adria verseny győztesét: Táborosi Dominikát kérdezzük a módszerről.- A fogtündért - a mesefigurát, aki gyermekek millióinak teszi kellemesebbé a fogvesztés megtapasztalását - mindenki ismeri. Nálunk a gyermekek teljes nagyságában találkozhatnak a fogtündérrel, aki jelenlétével, mesébe csomagolt magyarázataival megkönnyíti nekik a félelmük legyőzését.- A fogtündér program célja a gyermekek számára kialakított váróban a kapcsolatteremtés és a szorongás oldása mesével, beszélgetéssel, játékokkal. Amikor a gyermek feloldódott- sor kerülhet a vizsgálatra, ahol a fogtündér elmondja neki mi fog történni és a vizsgálat vagy kezelés teljes időtartama alatt vele is marad. Természetesen a gyermek előtt a szülők is beülnek a fogászati székbe , megnézi a doktor bácsi az ő fogaikat is, hiszen fontos a példamutatás, illetve így a gyermek maradék aggodalma is szertefoszlik.- A legfontosabb, hogy neki kell a varázslatot megteremteni a rendelőben. Ennek egyik eszköze a színes és csillogó fogtömés, amit tejfogaknál tudunk alkalmazni. Miután a fogorvos betömi a fogat, a fogtündér a kiválasztott színre varázsolja át a tömést. Természetesen a gyermekek bátorságát értékeljük. Oklevelet, matricákat, és színezőket kapnak ajándékba.- Amint megkerestek ezzel a lehetőséggel, azonnal tudtam, hogy itt a helyem. Gyermekként én is hittem a fogtündér létezésében, egy-egy tejfog elvesztése után izgatottan kerestem a párnám alá rejtett apró ajándékokat. Egy alkalommal, már volt szerencsém bátor gyermekekkel találkozni a rendelőben. Megható élmény volt, mikor egy kislány azt mondta, ha felnő Ő is fogtündér szeretne lenni. Izgatottan várom a következő alkalmat és mindent megteszek annak érdekében, hogy mosolyt varázsoljak a kis arcokra.Hozza el hozzánk gyermekét és májusban egy fogászati állapotfelmérésre, kérje hozzá Fogtündér szolgáltatásunkat és mi meglepjük gyermekét egy ingyenes ajándékcsomaggal!