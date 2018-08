Tanácsok ,,meghibásodott" hallókészülék kezelésére

Mega Kft. Fül-orr-gégészeti és audiológiai magánrendelő

– Fülzsír, izzadság, fülfolyás, párás levegő, az elem- és illesztékcsere hiánya, a nem megfelelő készüléktakarítás okozza leggyakrabban a hallókészülékek nem megfelelő működését – tudtuk meg Kisné Kotogán Zsuzsannától, a Mega Halláscentrum audiológusától. A szakember gyakran találkozik kétségbeesett idősekkel, akik azt hiszik, az eddig jól működő eszközük felmondta a szolgálatot, pedig erről szó sincs.Az életminőség javulását garantáló apró szerkezet évekig képes magas szinten segíteni, ha használója néhány – különösen nyáron előforduló – jelenségre kellő figyelmet fordít. A párolgó fülzsír eltömíti a készülék szűrőjét, illetve hő hatására fülzsír, illetve váladék száll fel az elektronikára, vagyis a mikrofonra és a hangszóróra. Ez halkabb hangzást eredményez. Ugyanez igaz az izzadságra és a hallójárat gyulladás okozta fülfolyására is. Amellett, hogy ez utóbbinál azonnal fül-orr-gégészetre kell menni, az illesztéket eltömítő folyadékra is kell gondolni.A párás levegő szintén „ellenség": a 30 Celsius-fok fölötti hőmérséklet sokat árt az eszköznek, csökkenti teljesítményét, ami később meghibásodáshoz vezethet. Nem szabad megfeledkezni az évenkénti illesztékcseréről sem: a szilikonos anyag egy idő után megkeményedik, és gyulladást okozhat azzal, hogy felsérti a hallójáratot. Emellett nem vezeti a hangot, és „besípolhat" a készülék.Tipikus hiba az elmaradt elemcsere vagy a lemerült és új elemek összekeveredése a tartóban. Fontos, hogy hűtőben tilos tárolni az elemeket, de a nagy meleg is árthat – a legjobb a szobahőmérséklet.Éjszakára a készüléket mindig ki kell venni a fülből, és alapos tisztítás után páramentesítő dobozban ajánlott tárolni. A tisztítóspray-t ne fújja közvetlenül a készülékre, mert ettől eldugulhat. Csak a kendőre jusson belőle! Az elhanyagolt, nem kellően tisztított szűrők és mikrofonnyílások gyorsan eltömődnek, rendszeres karbantartással a hallókészülék élettartama viszont jelentősen növelhető. A Mega Halláscentrum az ingyenes tanácsadást 15 éve előzetes bejelentkezés nélkül elvégzi pácienseinek.