Tanulóból műszakvezető

Édesapám javaslata volt, hogy tanuljam ki a gumiipart, ami egy szerencsés, de véletlen döntés volt. 1990-ben szakmunkástanulóként kerültem az akkori Taurus vállalathoz, majd egyből fel is vettek a céghez mélyfúró tömlő területre. Közel 10 évig dolgoztam itt, majd 5 évig a kotrótömlőben is tapasztalatot szerezhettem. 2005-től pedig ismét visszatértem a mélyfúró tömlő gyártásához előgyártó munkásként. Négy éve műszakvezetővé léptettek elő, az egész tömlőüzemet felügyelem, kb. 50 fővel. Ez igazán nagy kihívás volt számomra, de örömmel álltam elébe. Immár 25 év tapasztalatát igyekszem átadni kollégáimnak. Az itt töltött évek alatt természetesen sok változás volt, például új gépek használatát kellett megtanulni, de sikeresen elsajátítottam az újdonságokat. Munkám során mindig arra törekszem, hogy a lehető legjobb minőségű termékeket állítsuk elő.Nagy felelősséggel jár a műszakvezetői poszt, ismerni kell a folyamatokat, tudni kell az emberek nyelvén beszélni, de mivel hosszú évek óta együtt dolgozunk, megtaláljuk a közös hangot. Emellett vezetői képzéseken, tréningeken is részt vettem, amit hasznosítani tudok a munkám során.

maximálisan megbízható munkahelynek ismertem meg. Szimpatikusnak tartom, hogy folyamatos tanulást biztosít a fizikai dolgozók számára is, és a külföldi kiküldetés lehetősége is adott számunkra. Többször dolgoztam én is külföldön, mely hatalmas élmény és lehetőség volt számomra. 2000-ben Németországba mehettem, mert az ottani kotrótömlő felépítéséhez szükséges gépáthelyezési projektben vettem részt. Ott kellett megtanulnunk a használatát, majd a tudásunkat átadni a többi kollégánknak. Mindez 5 hétig tartott. Ezt követően 2009-ben Angliába sikerült kijutnom. Az egyik vevőnknek egy 60 méter hosszú tömlőt kellett készítenünk, de akkor még a szegedi gyárunkban nem volt meg az ehhez szükséges berendezés. Így elutaztunk Angliába, legyártottuk a tömlőt, majd hazajöttünk.Bátran kijelenthetem, hogy a cég nagy gondot fordít a munkavédelemre, a balesetek megelőzéséhez szükséges oktatásokra, előírásokra és felszerelésekre. Így én is munkám legjavát tudom teljesíteni. A bérek és a cafetériák nálunk is egy multinacionális vállalathoz mérten alakulnak. Ez anyagi biztonságot nyújt, emellett a továbbképzések, a modern munkakörnyezet és az egyéb szolgáltatások színvonala is előnyt jelent.Ezenkívül mindig jóleső érzéssel tölt el, hogy avalóban gondol a munkavállalókra és családjaikra. Minden évben rendeznek családi napot, mikulásünnepséget, a volt dolgozóknak nyugdíjas találkozót és még számos programot, melyekkel színesebbé teszik a cégnél töltött éveinket.Azt pedig külön megtiszteltetésnek éltem meg, hogy a 25 éves munkám elismeréseként kitüntetésben is részesülhettem. Úgy érzem, itt tényleg megbecsülnek engem és a munkámat. (X)